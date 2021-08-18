Наташу Королеву на новом фото сравнили с Майклом Джексоном

Публикации Наташи Королевой часто обсуждают в Сети. Певица не обращает внимания на негатив в Сети, а продолжает делиться новыми фото. Сейчас артистка находится в Калининграде на съемках. Королева опубликовала у себя в Instagram новый снимок, но ее образ не понравился подписчикам.
Наташа Королева позировала в красном костюме с множеством пестрящих рисунков.
Многие посчитали, что это не самый лучший образ певицы. Многим не понравился костюм. Некоторые сравнили Наташу Королеву с Майклом Джексоном.
- "Костюм не очень смотрится в моменте. А вы всегда очаровашка"
- "На Майкла Джексона похожа"
- "Костюм ужасен, Натали хороша!"
К слову, в Сети часто артистку критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Наташа Королева предпочитает не отвечать на негативные комментарии.
Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.
Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:
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