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Наташу Королеву на новом фото сравнили с Майклом Джексоном

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 14:12
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Популярная певица Наташа Королева часто экспериментирует с образами. Но не все это нравится поклонниками
Новый образ Наташи Королевой раскритиковали в Сети
Новый образ Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: Getty Images, instagram.com/koroleva__star

Публикации Наташи Королевой часто обсуждают в Сети. Певица не обращает внимания на негатив в Сети, а продолжает делиться новыми фото. Сейчас артистка находится в Калининграде на съемках. Королева опубликовала у себя в Instagram новый снимок, но ее образ не понравился подписчикам.

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Наташа Королева позировала в красном костюме с множеством пестрящих рисунков.

Наташу Королеву сравнили с Майклом Джексоном
Наташу Королеву сравнили с Майклом Джексоном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Многие посчитали, что это не самый лучший образ певицы. Многим не понравился костюм. Некоторые сравнили Наташу Королеву с Майклом Джексоном.

  • "Костюм не очень смотрится в моменте. А вы всегда очаровашка"
  • "На Майкла Джексона похожа"
  • "Костюм ужасен, Натали хороша!"

Скриншот
Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Скриншот
Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скриншот
Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скриншот
Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скриншот
Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

К слову, в Сети часто артистку критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Наташа Королева предпочитает не отвечать на негативные комментарии.

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Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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