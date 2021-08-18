Наташу Королеву на новом фото сравнили с Майклом Джексоном

Популярная певица Наташа Королева часто экспериментирует с образами. Но не все это нравится поклонниками

Новый образ Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: Getty Images, instagram.com/koroleva__star

Публикации Наташи Королевой часто обсуждают в Сети. Певица не обращает внимания на негатив в Сети, а продолжает делиться новыми фото. Сейчас артистка находится в Калининграде на съемках. Королева опубликовала у себя в Instagram новый снимок, но ее образ не понравился подписчикам.

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Наташа Королева позировала в красном костюме с множеством пестрящих рисунков.

Наташу Королеву сравнили с Майклом Джексоном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Многие посчитали, что это не самый лучший образ певицы. Многим не понравился костюм. Некоторые сравнили Наташу Королеву с Майклом Джексоном.

"Костюм не очень смотрится в моменте. А вы всегда очаровашка"

"На Майкла Джексона похожа"

"Костюм ужасен, Натали хороша!"

Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скриншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

К слову, в Сети часто артистку критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Наташа Королева предпочитает не отвечать на негативные комментарии.

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Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:

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