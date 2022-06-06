Не треба соромитися: 65-річна акторка Кім Кетролл оголилась для публіки (фото)

Саманта з серіалу "Секс і місто" точно знає, що вік – це всього лиш цифри у паспорті

Кім Кетролл показалась перед фанатами у купальнику

Хоч і фанати більше не змогли насолидитись грою Кім Кетролл у продовженні серіалу "Секс і місто", але зірка нагадує про себе у соцмережах!

Днями 65-річна акторка опублікувала знімок в Instagram, на якому вона похвалилась своєю фігурою. Кім Кетролл позувала в шоколадно-коричневому суцільному купальнику з глибоким декольте.

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Акторка виглядає бездоганно у свої 65

Тут нема на що дивитися! Продовжуйте гортати далі,, — підписала зухвалий кадр знаменитість.

Однак фанати акторки не погодились з її словами. Адже дивитись таки є на що :)

Вам потрібно носити це на червоній доріжці.

Сексуальна мама!

Назавжди Саманта Джонс!

Є на що подивитися! Виглядаєш приголомшливо.

Мені 56, я хотіла би мати таку ж форму. Ви виглядаєте казково.

Сексуальна як завжди! Виглядайте шикарно!

Скріншот Instagram

Також Кетролл любить згадувати свої фотосесії 18+, які у неї було ще у молодості:) У Instagram знаменитість іноді ділиться такими пікантними кадрами.

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Архівні фото Кім Кетролл

Судячи з фото, можно сказати, що Кеттролл, як і більшість голлівудських селебретіс, старається тримати себе в формі навіть і в 60+. Вона старанно слідкує за своїм харчуванням і регулярно займається спортом. І результат приголомшливий!

Коротко про акторку

Англо-канадська акторка дебютувала у кіно з фільм "Бутон троянди" 1975 року. Знімалася у таких фільмах, як "Поліцейська академія", "Великий переполох у малому Китаї", "Зоряний шлях 6: Невідкрита країна". У 1997 році починає зніматися у телесеріалі "Секс і Місто". Саме роль Саманти Джонс приносить Кетролл міжнародне визнання.

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У 2009 році артистка отримала зірку на канадській Алеї слави в Торонто.

Кетролл тричі була заміжня: Ларрі Девіс (1977–1979), Андре Джей Лісон (1982–1989) і Марк Левінсон (1998–2004). Була заручена з актором Деніелом Бензалі. У віці 25 років недовгий час зустрічалася з колишнім прем'єр-міністром Канади П'єром Трюдо, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, нещодавно українська артистка Анна Трінчер у спокусливій білизні похизувалась соковитими грудьми.