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Почему Ким Кэттролл на самом деле убрали из продолжения "Секса в большом городе"?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 17:11
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Исполнительница роли Саманты дала откровенное интервью, которое расскажет историю по-новому
Ким Кэттролл дала интервью Variety
Ким Кэттролл дала интервью Variety / Фото: Variety, instagram.com/andjustlikethatcostumes/

После выхода на экраны истории "И просто так...", которая стала продолжением культового сериала "Секс в большом городе", очень многие его критиковали (тем не менее, шоу продлили на новый сезон). И в первую очередь за то, что там не было Ким Кэттролл – исполнительницы роли Саманты Джонс, харизматичной блондинки. Теперь же звезда кино озвучила свою версию о том, почему ее не пригласили сниматься.

В новом интервью Variety Ким Кэттролл рассказала, что о продолжении проекта она узнала и соцсетей: никто из шоу-раннеров не удосужился с ней связаться по этому поводу:

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Я, как и все люди, узнала про съемки „И просто так..." из Интернета. Для меня это было настоящим шоком. И я до сих пор не могу понять, неужели это связано с тем, что я не дружу с Сарой Джессикой Паркер? Почему ради продолжения совместной работы мы должны дружить? Это для меня загадка.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / Фото: https://www.1zoom.ru/

То есть Кэттролл прямо говорит, что для того, чтобы попасть на съемки, нужно просто быть на короткой ноге с Сарой Джессикой Паркер. Очевидно, Синтии Никсон и Кристин Дэвис за эти годы удалось наладить хороший контакт с Сарой, мнение которой является решающим.

Также Ким призналась, что ей присылали вариант сценария для третьего полнометражного фильма "Секса в большом городе", но судьба Саманты сильно огорчила актрису. Поэтому она отказалась.

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Ким Кэтролл на страницах Variety
Ким Кэтролл на страницах Variety / Фото: Variety

В третьем фильме „Секс в большом городе" планировалась интрижка между Самантой Джонс и Брэди — сыном Миранды. Меня это крайне оскорбило. По сюжету он должен был присылать свои личные фотки моей героине. Я отказалась от такого поворота шоу.

Так что если создатели и будут работать над новыми частями "Секса в большом городе", то, скорее всего, опять без Ким Кэттролл. Есть мнение, что личные принципы Кэттролл не пришлись по нраву продюсерам. Поэтому для "И просто так..." ее уже даже не приглашали. Кроме того, Ким могла конкурировать на съемочной площадке с Паркер, а та, как известно – лидер, который не терпит критики.

Поклонникам культовой киноистории интересно, будет ли какая-либо реакция на высказывания актрисы от Сары Джессики или шоу-раннеров.

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Также сейчас актуально: Рэпер Рэй Джей озвучил свою правду о секс-видео с Ким Кардашьян и о том, кто слил видео в Сеть.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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