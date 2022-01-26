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Необходимо круглосуточное наблюдение врачей: сын Куравлева рассказал новые подробности о состоянии отца

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 13:53
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Несколько недель Леонид Куравлев находился в Коммунарке, куда был доставлен в тяжелом состоянии
Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева
Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева / Фото: Скриншот из видео

На днях появилась информация, что советского актера перевели в хоспис. Сын артиста Василий подтвердил, что теперь Леонид Куравлев находится не в Коммунарке, а другом медицинском учреждении, в каком именно он не стал уточнять.

Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву, – сказал сын советского актера в комментарии ТАСС.

Появились новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева
Появились новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

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Друг Куравлева Аркадий Инин, который ранее предположил, почему актер оказался в доме престарелых, ничего не слышал о его переводе в хоспис.

До госпитализации в Коммунарке этот путь мы проследили. Ковида нету у него. У него пневмония, температура. Все, что мы знаем. А все разговоры про то, что он в хосписе, – это я ничего не знаю, – сказал Инин в комментарии сайту "Звезда".

Что известно о состоянии Леонида Куравлева

В Коммунарку актер попал в разгар новогодних праздников прямо из дома престарелых, где артист обитал последние полгода. Тогда медики подозревали у него коронавирус, в итоге диагноз звучал как вирусно-бактериальная пневмония. На КТ установили, что у Куравлева поражены легкие на 25 и 30 процентов.

Чуть позже появилась информация, что актер перенес экстренную операцию на желудке. Под постоянным наблюдением врачей Куравлев находился в течение двух недель.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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