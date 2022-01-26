Потрібне цілодобове спостереження лікарів: син Куравльова розповів нові подробиці про стан батька

Декілька тижнів Леонід Куравльов перебував у Комунарці, куди був доставлений у важкому стані

Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова / Фото: Скриншот из видео

Днями з'явилася інформація, що радянського актора перевели до хоспісу. Син артиста Василь підтвердив, що тепер Леонід Куравльов не в Комунарці, а іншому медичному закладі, в якому саме, він не уточнював.

Пневмонію йому вилікували. Але йому потрібна реабілітація під цілодобовим наглядом фахівців та лікарів, тому його 22 січня переведено в одну з медичних установ Москви. Наша сім'я дуже вдячна всім лікарям та медперсоналу, які допомогли та допомагають Леонідові Куравльову, – сказав син радянського актора у коментарі ТАСС.

З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

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Друг Куравльова Аркадій Інін, який раніше припустив, чому актор опинився в будинку для людей похилого віку, нічого не чув про його переведення до хоспісу.

До госпіталізації у Комунарці цей шлях ми простежили. Ковіду нема у нього. У нього пневмонія, температура. Все, що ми знаємо. А всі розмови про те, що він у хоспісі, – це я нічого не знаю, – сказав Інін у коментарі сайту "Зірка".

Що відомо про стан Леоніда Куравльова

У Комунарку актор потрапив у розпал новорічних свят прямо з будинку для людей похилого віку, де артист жив останні півроку. Тоді медики підозрювали у нього коронавірус, у результаті діагноз звучав як віруснобактеріальна пневмонія. На КТ встановили, що у Куравльова вражені легені на 25 та 30 відсотків.

Трохи згодом з'явилася інформація, що актор переніс екстрену операцію на шлунку. Під постійним наглядом лікарів Куравльов перебував протягом двох тижнів.