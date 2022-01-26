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Потрібне цілодобове спостереження лікарів: син Куравльова розповів нові подробиці про стан батька

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 13:53
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Декілька тижнів Леонід Куравльов перебував у Комунарці, куди був доставлений у важкому стані
Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова
Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова / Фото: Скриншот из видео

Днями з'явилася інформація, що радянського актора перевели до хоспісу. Син артиста Василь підтвердив, що тепер Леонід Куравльов не в Комунарці, а іншому медичному закладі, в якому саме, він не уточнював.

Пневмонію йому вилікували. Але йому потрібна реабілітація під цілодобовим наглядом фахівців та лікарів, тому його 22 січня переведено в одну з медичних установ Москви. Наша сім'я дуже вдячна всім лікарям та медперсоналу, які допомогли та допомагають Леонідові Куравльову, – сказав син радянського актора у коментарі ТАСС.

З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова
З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

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Друг Куравльова Аркадій Інін, який раніше припустив, чому актор опинився в будинку для людей похилого віку, нічого не чув про його переведення до хоспісу.

До госпіталізації у Комунарці цей шлях ми простежили. Ковіду нема у нього. У нього пневмонія, температура. Все, що ми знаємо. А всі розмови про те, що він у хоспісі, – це я нічого не знаю, – сказав Інін у коментарі сайту "Зірка".

Що відомо про стан Леоніда Куравльова

У Комунарку актор потрапив у розпал новорічних свят прямо з будинку для людей похилого віку, де артист жив останні півроку. Тоді медики підозрювали у нього коронавірус, у результаті діагноз звучав як віруснобактеріальна пневмонія. На КТ встановили, що у Куравльова вражені легені на 25 та 30 відсотків.

Трохи згодом з'явилася інформація, що актор переніс екстрену операцію на шлунку. Під постійним наглядом лікарів Куравльов перебував протягом двох тижнів.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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