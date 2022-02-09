Новый светский выход: счастливые Джей Ло и Бен Аффлек не скрывают эмоций, позируя фотографам

Хоть Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не любят делиться подробностями своей личной жизни, но они не против появиться вместе на светских мероприятиях и порадовать поклонников новыми фото с красной дорожки. Летом артистка поддерживала возлюбленного, когда в прокат выходил фильм Аффлека "Нежный бар", теперь Бен находится рядом с Джен в важный для нее момент.
Пара появилась вместе на премьере фильма "Первый встречный" в Лос-Анджелесе. Счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с удовольствием позировали фотографам.
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О чем фильм "Первый встречный" с Дженнифер Лопес
Популярная певица, которую сыграла Дженнифер Лопес, перед свадьбой узнает об изменах жениха-рокер. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.
Ранее мы рассказывали, какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей женой Бена Аффлека на самом деле.