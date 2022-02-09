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Новый светский выход: счастливые Джей Ло и Бен Аффлек не скрывают эмоций, позируя фотографам

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 07:58
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Актриса посетила премьеру фильма "Первый встречный", в котором сыграла главную роль. Компанию ей составил Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на премьере фильма "Первый встречный"
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на премьере фильма "Первый встречный" / Фото: Getty Images

Хоть Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не любят делиться подробностями своей личной жизни, но они не против появиться вместе на светских мероприятиях и порадовать поклонников новыми фото с красной дорожки. Летом артистка поддерживала возлюбленного, когда в прокат выходил фильм Аффлека "Нежный бар", теперь Бен находится рядом с Джен в важный для нее момент.

Пара появилась вместе на премьере фильма "Первый встречный" в Лос-Анджелесе. Счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с удовольствием позировали фотографам.

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Для нового выхода артистка выбрала белое платье выше колен.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма "Первый встречный"
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма "Первый встречный" / Фото: Getty Images

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Новый светский выход Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Новый светский выход Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма "Первый встречный" в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма "Первый встречный" в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

О чем фильм "Первый встречный" с Дженнифер Лопес

Популярная певица, которую сыграла Дженнифер Лопес, перед свадьбой узнает об изменах жениха-рокер. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.

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Ранее мы рассказывали, какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей женой Бена Аффлека на самом деле.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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