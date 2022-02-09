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Новий світський вихід: щасливі Джей Ло та Бен Аффлек не приховують емоцій, позуючи фотографам

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 07:58
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Актриса відвідала прем'єру фільму "Вийду за тебе", у якому зіграла головну роль. Компанію їй склав Бен Аффлек
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з'явилися разом на прем'єрі фільму "Вийду за тебе"
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з'явилися разом на прем'єрі фільму "Вийду за тебе" / Фото: Getty Images

Хоч Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не люблять ділитися подробицями свого особистого життя, але вони не проти з'явитися разом на світських заходах та порадувати шанувальників новими фото із червоної доріжки. Влітку артистка підтримувала коханого, коли в прокат виходив фільм Аффлека "Ніжний бар", тепер Бен знаходиться поряд із Джен у важливий для неї момент.

Пара з'явилася разом на прем'єрі фільму "Вийду за тебе" у Лос-Анджелесі. Щасливі Дженніфер Лопес та Бен Аффлек із задоволенням позували фотографам.

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Для нового виходу артистка обрала білу сукню вище колін.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі фільму "Вийду за тебе"
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі фільму "Вийду за тебе" / Фото: Getty Images

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Новий світський вихід Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Новий світський вихід Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі фільму "Вийду за тебе" у Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі фільму "Вийду за тебе" у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Про що фільм "Вийду за тебе" з Дженніфер Лопес

Популярна співачка, яку зіграла Дженніфер Лопес, перед весіллям дізнається про зради нареченого-рокера. У повній розгубленості прямо під час виступу вона просить першого-ліпшого чоловіка, вчителя математики, одружитися з нею.

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Раніше ми розповідали, які стосунки у Дженніфер Лопес із колишньою дружиною Бена Аффлека насправді.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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