Новий світський вихід: щасливі Джей Ло та Бен Аффлек не приховують емоцій, позуючи фотографам

Хоч Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не люблять ділитися подробицями свого особистого життя, але вони не проти з'явитися разом на світських заходах та порадувати шанувальників новими фото із червоної доріжки. Влітку артистка підтримувала коханого, коли в прокат виходив фільм Аффлека "Ніжний бар", тепер Бен знаходиться поряд із Джен у важливий для неї момент.
Пара з'явилася разом на прем'єрі фільму "Вийду за тебе" у Лос-Анджелесі. Щасливі Дженніфер Лопес та Бен Аффлек із задоволенням позували фотографам.
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Для нового виходу артистка обрала білу сукню вище колін.
Про що фільм "Вийду за тебе" з Дженніфер Лопес
Популярна співачка, яку зіграла Дженніфер Лопес, перед весіллям дізнається про зради нареченого-рокера. У повній розгубленості прямо під час виступу вона просить першого-ліпшого чоловіка, вчителя математики, одружитися з нею.
Раніше ми розповідали, які стосунки у Дженніфер Лопес із колишньою дружиною Бена Аффлека насправді.