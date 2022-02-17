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Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 07:57
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Ольгу Бузову часто критикуют за большое количество ретуши на фото, но все чаще телеведущая стала делать публикации без обработки
Ольга Бузова показала, как выглядит без ретуши
Ольга Бузова показала, как выглядит без ретуши / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова уже давно не обращает внимания на критику к свой адрес. Не важно это касается ее вокала или обработанных снимков. Но, похоже, телеведущая все-таки читает комментарии под постами. И пока Бузова находится на съемках в Африке, она решила чаще выкладывать честные фото.

Телеведущая показала свою тренировку. Бузова опубликовала несколько видео и не стала накладывать фильтры.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

К слову, хоть Ольгу Бузову обвиняют в любви к фильтрам и фотошопу, но иногда телеведущая все же публикует неидеальные фото.

Как Ольга Бузова выглядит без макияжа
Как Ольга Бузова выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/buzova86

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, сама Бузова в одном из интервью признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.

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Также в Сети иногда обсуждают возможные пластические операции известной телеведущей. Ольга Бузова эту тему не комментирует, а ее мама опровергает, что дочка обращалась к пластическим хирургам.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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