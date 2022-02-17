Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров (фото)

Ольга Бузова уже давно не обращает внимания на критику к свой адрес. Не важно это касается ее вокала или обработанных снимков. Но, похоже, телеведущая все-таки читает комментарии под постами. И пока Бузова находится на съемках в Африке, она решила чаще выкладывать честные фото.
Телеведущая показала свою тренировку. Бузова опубликовала несколько видео и не стала накладывать фильтры.
К слову, хоть Ольгу Бузову обвиняют в любви к фильтрам и фотошопу, но иногда телеведущая все же публикует неидеальные фото.
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Стоит отметить, сама Бузова в одном из интервью признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.
Также в Сети иногда обсуждают возможные пластические операции известной телеведущей. Ольга Бузова эту тему не комментирует, а ее мама опровергает, что дочка обращалась к пластическим хирургам.