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Ольга Бузова показала, як виглядає без фільтрів (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 07:57
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Ольгу Бузову часто критикують за велику кількість ретуші на фото, але все частіше телеведуча стала робити публікації без обробки
Ольга Бузова показала, як виглядає без ретуші
Ольга Бузова показала, як виглядає без ретуші / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова вже давно не звертає уваги на критику на свою адресу. Не важливо це стосується її вокалу чи оброблених знімків. Але, схоже, телеведуча таки читає коментарі під постами. І доки Бузова перебуває на зйомках в Африці, вона вирішила частіше викладати чесні фото.

Телеведуча показала своє тренування. Бузова опублікувала кілька відео та не стала накладати фільтри.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Д слова, хоч Ольгу Бузову звинувачують у любові до фільтрів та фотошопу, але іноді телеведуча все ж таки публікує неідеальні фото.

Яка Ольга Бузова без макіяжу
Яка Ольга Бузова без макіяжу / Фото: instagram.com/buzova86

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Також у Мережі іноді обговорюють можливі пластичні операції відомої телеведучої. Ольга Бузова цієї теми не коментує, а її мама спростовує, що донька зверталася до пластичних хірургів.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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