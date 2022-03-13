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Ольга Бузова улетела из России в Эмираты, но обещала вернуться

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 17:26
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Российская поп-дива Ольга Бузова, как и ее сбежавшие коллеги, отправилась в "запланированное" путешествие подальше от Москвы
Оля Бузова сбежала из РФ в Эмираты
Оля Бузова сбежала из РФ в Эмираты / Фото: instagram.com/buzova86

Звезды массово уезжают из России после объявленных санкций и все в один голос говорят, что это они давно запланировали. Так, Алла Пугачева наехала на священника, который обвинил ее в эмиграции, и сообщила, что это был спланированный тур.

Переждать тяжелые времена, а заодно и понежиться на солнышке решила Ольга Бузова. Сейчас певица находится в ОАЭ. Деталями своей поездки Бузова поделилась в Instagram, пока еще есть такая возможность.

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С первой минуты Ольга стала делиться со своими поклонниками незамысловатыми историями о том, как давно она не видела море. Но мы то помним, что недавно Оля была в Африке, где ее запечатлели с округлившимся животом.

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Опередив расспросы поклонников о своем "побеге" Бузова сняла сторис, в котором сообщила, что планирует скоро вернуться в Россию.

Мысли в порядок приведу, и в Москву, – написала певица.

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К слову, ранее Сергей Соседов предложил "выгнать" Пугачеву и Галкина из их замка и "национализировать" его.

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Также сообщалось, что Максима Галкина и других российских артистов, осудивших войну в Украине, хотят лишить наград и званий.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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