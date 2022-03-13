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Ольга Бузова відлетіла з Росії в Емірати, але обіцяла повернутися

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 17:26
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Російська поп-діва Ольга Бузова, як і її колеги, що втекли, вирушила в "заплановану" подорож подалі від Москви
Оля Бузова втекла з РФ до Еміратів
Оля Бузова втекла з РФ до Еміратів / Фото: instagram.com/buzova86

Зірки масово їдуть із Росії після оголошених санкцій і всі в один голос кажуть, що вони давно запланували. Так, Алла Пугачова наїхала на священика, який звинуватив її в еміграції , та повідомила, що це був спланований тур.

Перечекати лихоліття, а заразом і поніжитися на сонечку вирішила Ольга Бузова. Наразі співачка знаходиться в ОАЕ. Деталями своєї поїздки Бузова поділилася в Instagram, поки що є така можливість.

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З першої хвилини Ольга стала ділитися зі своїми шанувальниками невигадливими історіями про те, як давно вона не бачила моря. Але ми пам'ятаємо, що нещодавно Оля була в Африці, де її зафіксували з животом, що округлився. .

Скріншот

Випередивши розпитування шанувальників про свою "втечу" Бузова зняла сторіс, у якому повідомила, що планує незабаром повернутися до Росії.

Думки приведу в порядок, і до Москви, – написала співачка.

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До речі, раніше Сергій Сосєдов запропонував "вигнати" Пугачову та Галкіна з їхнього замку та "націоналізувати" його .

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Також повідомлялося, що Максима Галкіна та інших російських артистів, котрі засудили війну в Україні, хочуть позбавити нагород та звань .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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