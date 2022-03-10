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Пугачева наехала на священника, порадовавшегося ее отъезду из страны: "Помолюсь за тебя, богохульник"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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10 марта, 11:47
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Примадонна отрицает, что сбежала из россии, как пишут в соцсетях
Алла Пугачева опровергла слухи о том, что она покинула россию
Алла Пугачева опровергла слухи о том, что она покинула россию / Фото: instagram.com/alla_orfey

После того, как санкции посыпались на страну-агрессор, многие российские знаменитости поспешили покинуть "утопающий корабль". Фанаты Аллы Пугачевой некоторые время были встревожены тем, что их любимица и ее семья куда-то исчезли.

Естественно, многие предположили, что Пугачева с детьми и Максимом Галкиным выехали из россии.
Порадовался этому и протоиерей Андрей Ткачев. Он сказал: "Пугачева навсегда покинула россию. Господи, как я этого ждал".

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Примадонна ответила представителю церкви и пригрозила ему расправой, когда вернется. Певица также сказала, что не выехала из страны насовсем.

Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник, – подчеркнула Алла Пугачева.

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Напомним, что Алла Пугачева попала в черный список музыкального канала России вместе с Максом Барских, NK и Лободой.

Максим Галкин один из первых прокомментировал вторжение России в Украину, хотя многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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