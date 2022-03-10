Пугачева наехала на священника, порадовавшегося ее отъезду из страны: "Помолюсь за тебя, богохульник"

После того, как санкции посыпались на страну-агрессор, многие российские знаменитости поспешили покинуть "утопающий корабль". Фанаты Аллы Пугачевой некоторые время были встревожены тем, что их любимица и ее семья куда-то исчезли.
Естественно, многие предположили, что Пугачева с детьми и Максимом Галкиным выехали из россии.
Порадовался этому и протоиерей Андрей Ткачев. Он сказал: "Пугачева навсегда покинула россию. Господи, как я этого ждал".
Примадонна ответила представителю церкви и пригрозила ему расправой, когда вернется. Певица также сказала, что не выехала из страны насовсем.
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Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник, – подчеркнула Алла Пугачева.
Напомним, что Алла Пугачева попала в черный список музыкального канала России вместе с Максом Барских, NK и Лободой.
Максим Галкин один из первых прокомментировал вторжение России в Украину, хотя многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.
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