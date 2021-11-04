Отец Бритни Спирс потребовал немедленного прекращения опекунства над ней

Американская певица оказалась под опекой отца Джереми Спирса в 2008 году после нервного срыва. На протяжении всего этого времени отец Бритни контролировал ее жизнь

Отец Бритни Спирс подслушивал дочь и следил за ее переписками - СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре суд в Лос-Анджелесе отстранил отца артистки от опекунства над ней. Но борьба за свободу Бритни продолжается. Слушание по вопросу полного прекращения опекунства запланировано на 12 ноября. Артистка встретиться с отцом на заседании. Обе стороны еще должны дать показания.

Но теперь сообщается, что Джейми Спирс требует немедленно прекратить его опеку над дочерью. Об этом пишет TMZ.

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Джейми сделает все, что возможно, чтобы защитить ее и позаботиться о ней, как и делал всю жизнь. И последние 13 лет, будучи ее опекуном. Сейчас это значит, что опеку нужно завершить, – сказали адвокаты отца певицы.

Джейми Спирс продолжает быть опекуном Бритни / Фото: Getty Images

Джейми Спирс не собирается требовать денежной компенсации и обещает при необходимости передать суду все документы, касающиеся дела об опеке.

Отец певицы в который раз повторил, что всегда желал дочери лучшего.

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Опека должна завершиться сейчас. Нет причин откладывать это даже на секунду, – сказали адвокаты Джейми Спирса.

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

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Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

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