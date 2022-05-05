Чому Кім Кеттролл насправді прибрали із продовження "Секс і місто"?

Виконавиця ролі Саманти дала відверте інтерв'ю, яке розповість історію по-новому

Кім Кеттролл дала інтерв'ю Variety / Фото: Variety, instagram.com/andjustlikethatcostumes/

Після виходу на екрани історії "І просто так...", яка стала продовженням культового серіалу "Секс і місто", дуже багато його критикували (Проте, шоу продовжили на новий сезон). І насамперед за те, що там не було Кім Кеттролл – виконавиці ролі Саманти Джонс, харизматичної блондинки. Тепер зірка кіно озвучила свою версію про те, чому її не запросили зніматися.

У новому інтерв'ю Variety Кім Кеттролл розповіла, що про продовження проекту вона дізналася і про соцмережі: ніхто з шоу-раннерів не спромігся з нею зв'язатися з цього приводу:

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Я, як і всі люди, дізналася про зйомки „І просто так…" з Інтернету. Для мене це було справжнім шоком. І я досі не можу зрозуміти, невже це пов'язано з тим, що я не дружу із Сарою Джессікою Паркер? Чому заради продовження спільної роботи ми маємо дружити? Це для мене загадка.

Сара Джессіка Паркер / Фото: https://www.1zoom.ru/

Тобто Кеттролл прямо каже, що для того, щоб потрапити на зйомки, потрібно просто бути на короткій нозі із Сарою Джесікою Паркер. Очевидно, Синтії Ніксон та Крістін Девіс за ці роки вдалося налагодити гарний контакт із Сарою, думка якої є вирішальною.

Також Кім зізналася, що їй надсилали варіант сценарію для третього повнометражного фільму "Секс і місто", але доля Саманти сильно засмутила акторку. Тож вона відмовилася.

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Кім Кетролл на сторінках Variety / Фото: Variety

У третьому фільмі „Секс у великому місті" планувалася інтрижка між Самантою Джонс та Бреді – сином Міранди. Мене це вкрай образило. За сюжетом він мав надсилати свої особисті фотки моїй героїні. Я відмовилася від такого повороту шоу.

Тож якщо творці й працюватимуть над новими частинами "Сексу у великому місті", то, швидше за все, знову без Кім Кеттролл. Є думка, що особисті принципи Кеттролл не припали до вподоби продюсерам. Тому для зйомок "І просто так..." її вже навіть не запрошували. Крім того, Кім могла конкурувати на знімальному майданчику з Паркером, а той, як відомо – лідер, який не терпить критики.

Шанувальникам культової кіноісторії цікаво, чи буде якась реакція на висловлювання актриси від Сари Джессіки чи шоу-раннерів.

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