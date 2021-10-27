Были и другие боевые патроны: новые подробности трагедии с Болдуином

Правоохранительные органы получили боевой свинцовый снаряд, выпущенный из огнестрельного оружия, которое находилось в руках Болдуина во время трагедии

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Власти штата Нью-Мексико заявляют, что они обнаружили пулю, предположительно выпущенную из пистолета, который держал Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщается на сайте CBS News.

Через шесть дней после после того, как Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок, шериф округа Санта-Фе провел брифинг, где заявил, что из плеча раненного режиссера изъяли осколок свинцового снаряда.

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Галина Хатчинс / Фото: Instagram

Также он сказал, что следователи собрали около 600 доказательств, в том числе того, что выстрелил Болдуин, а также, что на съемочной площадке были дополнительные боевые патроны. Все найденные предметы будут отправлены в ФБР для дальнейшего анализа.

Окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвис заявила, что еще слишком рано выдвигать Алеку Болдуину обвинения в убийстве. Их нужно для начала полностью обосновать – этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Также она сказала, что точно не удалось установить, какой патрон был в оружии в момент выстрела.

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