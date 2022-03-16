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Алексей Панин объяснил, почему ему не жалко, что россия превращается в Северную Корею (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 марта, 09:54
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Актер Алексей Панин активно поддерживает Украины и не боится говорить о российской агрессии
Алексей Панин
Алексей Панин / Фото: instagram.com/actor_ap

Российский актер уже неоднократно высказывался в поддержку Украины и продолжает это делать. Алексей Панин отметил, что ему в соцсетях много хейта пишут, но его это не волнует. На этот раз актер решил высказаться, почему ему не жалко россиян.

Заблокированы независимые СМИ, все запрещено. россия превращается в Северную Корею. Российский народ мне не жалко, каждый народ заслуживает своего правительства. Навальный в тюрьме, Немцов убит, Плитковская убита. Все, кто могли говорить, возглавить оппозицию и повезти народ за собой изолированы, убиты, уничтожены. Большая часть российского населения – зомби, огромная часть людей в России боится, кто-то подлец, кто-то мерзавец. Надеюсь, когда-то эта преступная власть падет и россия наконец-то сможет стать нормальной, цивилизованной демократической страной. Честно говоря, я слабо в это верю – генетически рабский код очень сложно истребить. Очень жалко Украину, простите.

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Напомним Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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Элина Пелешенко
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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