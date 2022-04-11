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Обручка Дженніфер Лопес коштує близько 10 млн. доларів. Дивіться, як вона виглядає (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 19:53
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Нещодавно Мережу облетіла новина про те, що Джей Ло та Бен Аффлек знову вирішили одружитися
Бен Аффлек витратив на обручку для Джей Ло близько 10 млн доларів
Бен Аффлек витратив на обручку для Джей Ло близько 10 млн доларів / Фото: onthejlo.com

Історія стосунків Бенніфер розпочалася давно і навіть закінчилася скасуванням весілля. Та несподівано для багатьох знаменитості Бен і Дженніфер знову разом. Більше того, Аффлек має намір все ж таки довести Лопес під вінець.

Днями актор подарував коханій перстень із зеленим діамантом 8,5 карат. Вартість такої прикраси складає приблизно 10 млн доларів.

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Обручка, яку Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес
Обручка, яку Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес / Фото: onthejlo.com

Цікаво, що зелений – важливий для Лопес колір. Про це співачка розповіла у нещодавньому відео, опублікованому в OnTheJLo.

Я завжди говорю, що зелений — мій щасливий колір... Я зрозуміла, що в моєму житті було багато моментів, коли дивовижні речі траплялися, коли я була в зеленому, — пояснила Джей Ло.

Днями раніше Лопес помітили в одному з магазинів Лос-Анджелеса, коли на її пальці красувалася та сама обручка із зеленим каменем. Пізніше сестра артистки Лінда поділилася світлиною кільця в Instagram із підписом "Це відбулося".

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Скріншот instagram.com/lyndalopez08

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася.

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/ Фото: Getty Images

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Нещодавно Джей Ло зізналася, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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