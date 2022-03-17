Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Мисс мира 2021

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Последняя глава путинского государства началась: Акунин – о крахе кровавого президента РФ

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 марта, 15:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитый писатель Борис Акунин дал новое интервью, в котором озвучил обнадеживающие прогнозы для Украины
Известный писатель дал новое интервью
Известный писатель дал новое интервью / Фото: открытые источники

Известный писатель Борис Акунин – один из тех, кто активно критикует путинский режим. В беседе с Дудем он также высказывал мнение о войне, которую Россия начала в Украине. И новое интервью писателя, который уехал из РФ после аннексии Крыма в 2014 году, дает порцию вдохновения украинцам в этот черный период истории.

В интервью Би-би-си Борис Акунин, который сейчас в проекте "Настоящая Россия" собирает деньги для украинских беженцев, призвал мир помочь Украине. В частности – деньгами, чтобы помочь устранить гуманитарную катастрофу.

Реклама
Борис Акунин

Также он дал свой прогноз, который звучит обнадеживающе. По словам Акунина, существование путинской России будет недолгим:

"То, что Путин развязал украинскую войну, очень сильно сократит срок его пребывания у власти. До 24 февраля я оценивал перспективы вот этого путинского государства, как, скажем так, средне продолжительные. Сейчас ситуация изменилась. Никакой продолжительности и даже среднести там не будет. Там события теперь будут развиваться быстро... Я думаю, что эта последняя глава путинского государства началась".

На вопрос о том, останется ли на россиянах клеймо агрессоров в западном мире, Акунин ответил, что "пятно, конечно, останется", и с ним будут жить не только люди в РФ, но и русские, которые давно живут за границей:

"Я думаю, что оно (пятно – прим. ред.) останется до тех пор, пока в России не произойдет революция, и отношение к России, к русским, вероятно, изменится только тогда. Вот нам всем с этим жить".

По словам Бориса Акунина, ему лично также шлют проклятия украинцы.

Реклама

"И по этому поводу что я могу? Только вздыхать. Я понимаю, что когда людям очень больно, они кричат от боли и часто матерятся – тоже от боли. Это то, что сейчас происходит. Ответить мне им нечего", – отметил писатель.

Акунин предвидит крах Путина

Мы продолжаем надеяться, что в головах россиян все же произойдет прозрение и они сами снесут своих кровавых правителей, ведь не одно поколение будет проклято.

Напомним, ранее музыкант Потап ответил Бузовой на то, почему украинцы сейчас ненавидят русских.

Мы верим в ВСУ и нашу скорую победу!

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять