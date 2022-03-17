Последняя глава путинского государства началась: Акунин – о крахе кровавого президента РФ

Знаменитый писатель Борис Акунин дал новое интервью, в котором озвучил обнадеживающие прогнозы для Украины

Известный писатель дал новое интервью / Фото: открытые источники

Известный писатель Борис Акунин – один из тех, кто активно критикует путинский режим. В беседе с Дудем он также высказывал мнение о войне, которую Россия начала в Украине. И новое интервью писателя, который уехал из РФ после аннексии Крыма в 2014 году, дает порцию вдохновения украинцам в этот черный период истории.

В интервью Би-би-си Борис Акунин, который сейчас в проекте "Настоящая Россия" собирает деньги для украинских беженцев, призвал мир помочь Украине. В частности – деньгами, чтобы помочь устранить гуманитарную катастрофу.

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Борис Акунин

Также он дал свой прогноз, который звучит обнадеживающе. По словам Акунина, существование путинской России будет недолгим:

"То, что Путин развязал украинскую войну, очень сильно сократит срок его пребывания у власти. До 24 февраля я оценивал перспективы вот этого путинского государства, как, скажем так, средне продолжительные. Сейчас ситуация изменилась. Никакой продолжительности и даже среднести там не будет. Там события теперь будут развиваться быстро... Я думаю, что эта последняя глава путинского государства началась".

На вопрос о том, останется ли на россиянах клеймо агрессоров в западном мире, Акунин ответил, что "пятно, конечно, останется", и с ним будут жить не только люди в РФ, но и русские, которые давно живут за границей:

"Я думаю, что оно (пятно – прим. ред.) останется до тех пор, пока в России не произойдет революция, и отношение к России, к русским, вероятно, изменится только тогда. Вот нам всем с этим жить".

По словам Бориса Акунина, ему лично также шлют проклятия украинцы.

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"И по этому поводу что я могу? Только вздыхать. Я понимаю, что когда людям очень больно, они кричат от боли и часто матерятся – тоже от боли. Это то, что сейчас происходит. Ответить мне им нечего", – отметил писатель.

Акунин предвидит крах Путина

Мы продолжаем надеяться, что в головах россиян все же произойдет прозрение и они сами снесут своих кровавых правителей, ведь не одно поколение будет проклято.

Напомним, ранее музыкант Потап ответил Бузовой на то, почему украинцы сейчас ненавидят русских.

Мы верим в ВСУ и нашу скорую победу!

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