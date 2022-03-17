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Остання глава путінської держави почалася: Акунін – про крах кривавого президента РФ

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17 березня, 15:18
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Знаменитий письменник Борис Акунін дав нове інтерв'ю, в якому озвучив прогнози для України
Відомий письменник дав нове інтерв'ю
Відомий письменник дав нове інтерв'ю / Фото: открытые источники

Відомий письменник Борис Акунін – один із тих, хто активно критикує путінський режим. В бесіді з Дудем він також висловлював думку про війну, яку Росія розпочала в Україні. І нове інтерв'ю письменника, який виїхав із РФ після анексії Криму у 2014 році, дає порцію натхнення українцям у цей чорний період історії.

В інтерв'ю Бі-бі-сі Борис Акунін, який зараз у проєкті "Справжня Росія" збирає гроші для українських біженців, закликав світ допомогти Україні. Зокрема – грошима, щоб допомогти усунути гуманітарну катастрофу.

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Борис Акунін

Також він дав свій прогноз, який звучить обнадійливо. За словами Акуніна, існування путінської Росії буде недовгим:

"Те, що Путін розв'язав українську війну, дуже скоротить термін його перебування при владі. До 24 лютого я оцінював перспективи цієї путінської держави, як, скажімо так, середньо тривалі. Нині ситуація змінилася. Жодної тривалості і навіть середньості там не буде. Там події тепер розвиватимуться швидко... Я думаю, що остання глава путінської держави розпочалася".

На питання про те, чи залишиться на росіянах тавро агресорів у західному світі, Акунін відповів, що "пляма, звичайно, залишиться", і з нею житимуть не лише люди в РФ, а й росіяни, які давно живуть за кордоном:

"Я думаю, що вона залишиться до того часу, поки в Росії не відбудеться революція, і ставлення до Росії, до росіян, мабуть, зміниться лише тоді. Ось нам усім із цим жити".

За словами Бориса Акуніна, йому особисто також шлють прокльони українці.

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"І з цього приводу, що я можу? Тільки зітхати. Я розумію, що коли людям дуже боляче, вони кричать від болю і часто матюкаються – теж болю. Це те, що зараз відбувається. Відповісти мені їм нічого", – наголосив письменник.

Акунін передбачає крах Путіна

Ми продовжуємо сподіватися, що в головах росіян все ж таки відбудеться прозріння і вони самі знесуть своїх кривавих правителів, адже не одне покоління буде прокляте.

Нагадаємо, раніше музикант Потап відповів Бузовій на те, чому українці зараз ненавидять росіян.

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П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
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