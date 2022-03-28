Произошло столкновение: автомобиль уехавшей из России Пугачевой попал в ДТП

Автомобиль российской певицы попал в ДТП в Подмосковье. Сама Пугачева не пострадала, так как уже около месяца она с семьей находится в Израиле

Личный водитель Аллы Пугачевой попал в ДТП на автомобиле певицы / Фото: Скриншот из видео

Авария произошла еще 22 марта, но об этом стало известно только сейчас. За рулем автомобиля, который принадлежит Пугачевой, был личный водитель певицы.

Было зафиксировано ДТП с участием автомобилей ГАЗ и Мерседес S500. По факту столкновения были получены противоречивые показания водителей, – пишет kp.ru

Как стало известно, водитель ГАЗ на перекрестке нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу "Мерседесу", влетев в него. В аварии никто не пострадал.



Напомним, по информации росСМИ,



Недавно в Сети появилось фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле. Напомним, по информации росСМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин уже около месяца находятся в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты и телезвезды. Парочка арендует там дом. И хотя певица уверяла, что надолго за границей не задержится и вскоре вернется в страну-агрессорку, однако ей не многие поверили.Недавно в Сети появилось фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле.

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К слову, близкая подруга Аллы Пугачевой уверяет, что певица не собирается уезжать навсегда из России и скоро вернется.

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Алла Пугачева "наехала" на русского священника, который порадовался ее отъезду из страны.

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