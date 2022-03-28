Сталося зіткнення: автомобіль Пугачової, яка виїхала з Росії, потрапив у ДТП

Аварія сталася ще 22 березня, але про це стало відомо лише зараз. За кермом автомобіля, яке належить Пугачовій, був особистий водій співачки.
Було зафіксовано ДТП за участю автомобілів ГАЗ та Мерседес S500. За фактом зіткнення було отримано суперечливі свідчення водіїв, – пише kp.ru
Нагадаємо, за інформацією росЗМІ, Алла Пугачова та Максим Галкін вже близько місяця перебувають у Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати та телезірки. Парочка орендує там будинок. І хоча співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і невдовзі повернеться до країни-агресорки, проте їй мало хто повірив.
Нещодавно в Мережі з'явилося фото Алли Пугачової та Максима Галкіна в Ізраїлі.
До слова, близька подруга Алли Пугачової запевняє, що співачка не збирається їхати назавжди з Росії і незабаром повернеться.
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