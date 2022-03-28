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Сталося зіткнення: автомобіль Пугачової, яка виїхала з Росії, потрапив у ДТП

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 14:02
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Автомобіль російської співачки потрапив у ДТП у Підмосков'ї. Сама Пугачова не постраждала, бо вже близько місяця вона із сім'єю перебуває в Ізраїлі
Особистий водій Алли Пугачової потрапив у ДТП на автомобілі співачки
Особистий водій Алли Пугачової потрапив у ДТП на автомобілі співачки / Фото: Скриншот из видео

Аварія сталася ще 22 березня, але про це стало відомо лише зараз. За кермом автомобіля, яке належить Пугачовій, був особистий водій співачки.

Було зафіксовано ДТП за участю автомобілів ГАЗ та Мерседес S500. За фактом зіткнення було отримано суперечливі свідчення водіїв, – пише kp.ru
Як стало відомо, водій ГАЗ на перехресті порушив правила дорожнього руху та не поступився дорогою "Мерседесу", влетівши до нього. В аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, за інформацією росЗМІ, Алла Пугачова та Максим Галкін вже близько місяця перебувають у Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати та телезірки. Парочка орендує там будинок. І хоча співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і невдовзі повернеться до країни-агресорки, проте їй мало хто повірив.

Нещодавно в Мережі з'явилося фото Алли Пугачової та Максима Галкіна в Ізраїлі.
Telegram-канал "НеМалахов"

До слова, близька подруга Алли Пугачової запевняє, що співачка не збирається їхати назавжди з Росії і незабаром повернеться.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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