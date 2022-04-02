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Пугачева теперь нежеланный гость на премиях в России? Собчак высказалась о певице

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 16:01
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Ксения Собчак хоть и жалуется, что теперь не сможет зарабатывать в YouTube из-за отсутствия монетизации, но пока продолжает снимать видео
Ксения Собчак высказалась о молчании Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о молчании Аллы Пугачевой / Фото: скриншот

В новом выпуске "Осторожно: Собчак" телеведущая решила проанализировать, как российские звезды комментировали войну в Украине. Ксения Собчак обратила внимание, что Алла Пугачева так ничего и не сказала о российской агрессии.

Промолчавшая Алла Пугачева? Она может быть теперь на какой-то премии? Или молчание в России все равно считается, как предательство? – поинтересовалась Ксения Собчак у журналиста Артура Гаспаряна.

Артур Гаспарян и Ксения Собчак
Артур Гаспарян и Ксения Собчак / Фото: скриншот

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Журналист объяснил, как можно расценивать молчание Пугачевой и напомнил, что Максим Галкин высказался о войне в Украине.

Во-первых, у Аллы Пугачевой есть Максим Галкин. Я всегда воспринимал Максима как некого ретранслятора позиции семьи. Потому что Алла – это все-таки Алла. Она — величие всех величий. Это тигр, который над схваткой мартышек и обезьян. Молчание Аллы бывает красноречивее любых слов. Россия осталась без Аллы Пугачевой. Впервые за всю историю. Она символ этой страны. Это женщина-эпоха

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин находятся Израиле. Пара арендует дом в Кейсарии. Певица уверяла, что надолго за границей не задержится и вскоре вернется в Россию, но похоже, пока эти планы откладываются.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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К слову, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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