Пугачева умилила Сеть редким фото с племянником Галкина

Алла Пугачева наслаждается совместным временем с семьей. Вчера певица вместе с дочкой Кристиной Орбакайте и детьми отправились на рыбалку.
Дочь Пугачевой у себя в InstaStories поделилась фото с отдыха. Орбакайте показала супруга Михаила Земцова с их совместной дочкой Клавдией.
Потом в Сети на фан-странице Пугачевой появился снимок артистки на отдыхе. На заднем фоне стоял семилетний Гарри с удочкой в руках, а Алла Борисовна позировала с мальчиком.
Поклонники певицы не сразу поняли, с кем сфотографировалась Пугачева, пока в комментариях не уточнили, что это племянник Максима Галкина.
Поклонники были в восторге от такое редкого фото. В комментариях оставили много комплиментов.
- "Наша любимая Аллуся! Красавица"
- "Аллочка, какая вы прекрасная женщина. Здоровья вам и семейного счастья"
- "Тут Алла выглядит естественно"
Напомним, недавно Алла Пугачева показала, как выглядит без фильтров и макияжа.
Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:
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