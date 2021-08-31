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Пугачева умилила Сеть редким фото с племянником Галкина

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
31 августа, 09:58
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В фан-аккаунте Аллы Пугачевой появилось фото певицы на отдыхе вместе с племянником Максима Галкина
В Сети появилось фото Аллы Пугачевой с племянником Максима Галкина
В Сети появилось фото Аллы Пугачевой с племянником Максима Галкина / Фото: Фан-страница Аллы Пугачевой

Алла Пугачева наслаждается совместным временем с семьей. Вчера певица вместе с дочкой Кристиной Орбакайте и детьми отправились на рыбалку.

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Дочь Пугачевой у себя в InstaStories поделилась фото с отдыха. Орбакайте показала супруга Михаила Земцова с их совместной дочкой Клавдией.

Потом в Сети на фан-странице Пугачевой появился снимок артистки на отдыхе. На заднем фоне стоял семилетний Гарри с удочкой в руках, а Алла Борисовна позировала с мальчиком.

Алла Пугачева с племянником Максима Галкина
Алла Пугачева с племянником Максима Галкина / Фото: Фан-страница Аллы Пугачевой

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Поклонники певицы не сразу поняли, с кем сфотографировалась Пугачева, пока в комментариях не уточнили, что это племянник Максима Галкина.

Поклонники были в восторге от такое редкого фото. В комментариях оставили много комплиментов.

  • "Наша любимая Аллуся! Красавица"
  • "Аллочка, какая вы прекрасная женщина. Здоровья вам и семейного счастья"
  • "Тут Алла выглядит естественно"

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Напомним, недавно Алла Пугачева показала, как выглядит без фильтров и макияжа.

Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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