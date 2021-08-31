Пугачова розчулила Мережу рідкісним фото з племінником Галкіна

Алла Пугачова насолоджується спільним часом з родиною . Вчора співачка разом з дочкою Христиною Орбакайте і дітьми вирушили на риболовлю.
Дочка Пугачової у себе в InstaStories поділилася фото з відпочинку. Орбакайте показала Михайла Земцова з їх спільної дочкою Клавдією.
Потім в Мережі на фан-сторінці Пугачової з'явився знімок артистки на відпочинку. На задньому фоні стояв семирічний Гаррі з вудкою в руках, а Алла Борисівна позувала з хлопчиком.
Шанувальники співачки не відразу зрозуміли, з ким сфотографувалася Пугачова, поки в коментарях не уточнили, що це племінник Максима Галкіна.
Шанувальники були в захваті від таке рідкісного фото. У коментарях залишили багато компліментів.
- "Наша улюблена Аллуся! Красуня"
- "Аллочка, яка ви прекрасна жінка. Здоров'я вам і сімейного щастя"
- "Тут Алла виглядає природно"
Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова показала, як виглядає без фільтрів і макіяжу.
Як зараз звучить голос Алли Пугачової:
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