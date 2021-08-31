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Пугачова розчулила Мережу рідкісним фото з племінником Галкіна

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
31 серпня, 09:58
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У фан-акаунті Алли Пугачової з'явилося фото співачки на відпочинку разом з племінником Максима Галкіна
У Мережі з'явилося фото Алли Пугачової з племінником Максима Галкіна
У Мережі з'явилося фото Алли Пугачової з племінником Максима Галкіна / Фото: Фан-сторінка Алли Пугачової

Алла Пугачова насолоджується спільним часом з родиною . Вчора співачка разом з дочкою Христиною Орбакайте і дітьми вирушили на риболовлю.

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Дочка Пугачової у себе в InstaStories поділилася фото з відпочинку. Орбакайте показала Михайла Земцова з їх спільної дочкою Клавдією.

Потім в Мережі на фан-сторінці Пугачової з'явився знімок артистки на відпочинку. На задньому фоні стояв семирічний Гаррі з вудкою в руках, а Алла Борисівна позувала з хлопчиком.

Алла Пугачова з племінником Максима Галкіна
Алла Пугачова з племінником Максима Галкіна / Фото: Фан-сторінка Алли Пугачової

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Шанувальники співачки не відразу зрозуміли, з ким сфотографувалася Пугачова, поки в коментарях не уточнили, що це племінник Максима Галкіна.

Шанувальники були в захваті від таке рідкісного фото. У коментарях залишили багато компліментів.

  • "Наша улюблена Аллуся! Красуня"
  • "Аллочка, яка ви прекрасна жінка. Здоров'я вам і сімейного щастя"
  • "Тут Алла виглядає природно"

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Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова показала, як виглядає без фільтрів і макіяжу.

Як зараз звучить голос Алли Пугачової:

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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