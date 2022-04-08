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Полину Гагарину затравили за поддержку Путина и назвали убийцей: "Как живется с проданной душой?"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 09:51
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Российская певица никак не высказалась о войне в Украине, зато выступила на концерте по случаю оккупации Крыма
Рашистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Буче
Рашистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Буче / Фото: instagram.com/gagara1987

С начала полномасштабной войны появился целый список звезд-рашистов, в который также попала Полина Гагарина. Эта артистка проигнорировала войну, которую устроила ее страна в Украине и поддержала своего президента-диктатора, выступив в "Лужниках".

Вчера Гагарина вышла в прямой эфир в Instagram, где ей высказали, кем она является на самом деле. Пользователи оставляли певице комментарии с обвинениями, приглашениями в Бучу и другими неприятными словами для фанатки российской агрессии.

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Скриншот из прямого эфира Полины Гагариной / instagram.com/gagara1987/

  • Как там жить с проданной душой?
  • Разочаровалась в тебе...

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Скриншот из прямого эфира Полины Гагариной / instagram.com/gagara1987/

  • Убийца!
  • Когда концерт в Буче?
  • Тварь

Скриншот из прямого эфира Полины Гагариной / instagram.com/gagara1987/

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Российским звездам, которые поддержали Путина и его рашистский режим, еще долго придется отвечать за содеянное. Поддержку поклонников, коллег, и репутацию они точно потеряли.

Напомним, что ранее Оля Полякова высказала Гагариной все, что думает об ее участии в пропутинском концерте.

Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

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