Рашист Міхалков накинувся з критикою на Андрія Макаревича

Прибічник Путіна режисер Микита Міхалков тільки й знає, що поливати брудом усіх незгодних із російським режимом. На той раз "під удар" влучив Андрій Макаревич

Решист Микита Міхалков висловився на адресу Андрія Макаревича / Фото: Скріншот із відео

Російський режисер Микита Міхалков продовжує доводити свою неадекватність, про яку говорив Андрій Данилко. Збожеволілий путініст у своїх висловлюваннях намагається зачепити тих, хто не згоден із кривавим режимом.

Цього разу Михалков вирішив розкритикувати Андрія Макаревича, котрий активно виступає проти військового вторгнення Росії в Україну.

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Режисер згадав слова Макаревича на адресу тих, хто "нападає" на російських зірок, що поїхали за кордон. Тоді музикант назвав тих, хто критикує мудачів.

Путініст Михалков не вигадав нічого кращого, ніж приплести до свого безглуздого висловлюю на адресу Макаревича "Безсмертний полк", адже, на його думку, зараз російські окупанти теж прийшли "звільнити" Україну.

А от ці люди, що вийшли до нас на "Безсмертний полк" 9 травня з портретами воїнів. Це мільйони і мільйони людей, і вони одним фактом участі в акції доводять, що солідарні з тією боротьбою, яку веде наша країна. У мене запитання: це ось їх ви, пане Макаревиче, вважаєте мудачям? – висловився Михалков у своїй програмі "Бесогон".

Проте своїм висловом одіозний режисер не зміг принизити Макаревича, а лише довів, що Росія загрузла в путінській пропаганді і все, що на неї чекає це крах майбутнього.

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Нагадаємо, зовсім недавно Андрій Макаревич вчетверте став батьком. 37-річна дружина співака Ейнат Кляйн народила йому сина Ейтана.