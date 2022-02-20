Рианне сегодня 34: фантазируем, как будет выглядеть ее ребенок от A$AP Rocky

В день рождения певицы предлагаем пофантазировать на тему того, как будете выглядеть будущий ребенок звезды

Пара готовится стать родителями / Фото: Getty Images

20 февраля исполняется 34 года барбадосской певице Рианне. Сейчас звезда находится в положении и уже скоро подарит малыша своему возлюбленному, популярному рэперу A$AP Rocky. Рианна больше не скрывает свое интересное положение, и каждое ее появление на публике производит эффект бомбы.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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Пока поклонники шлют звезде миллионы трогательных поздравлений, мы предлагаем вам пофантазировать на тему того, как будет выглядеть будущий ребенок пары.

Знаменитые будущие родители / Фото: Getty Images

Мы соединили в приложении BabyMaker Predicts Baby's Face фото Рианны и A$AP Rocky и получили такие результаты.

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Слева – мальчик, справа – девочка. Кадр сделан в приложении BabyMaker Predicts Baby's Face

Пробуем еще одну пару фото.

Пара очень счастлива вместе / Фото: Getty Images

Получаются такие результаты.

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Слева – мальчик, справа – девочка. Кадр сделан в приложении BabyMaker Predicts Baby's Face

Нам уже не терпится увидеть малыша пары!

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