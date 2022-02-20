Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героев Небесной сотни 🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Рианне сегодня 34: фантазируем, как будет выглядеть ее ребенок от A$AP Rocky

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 12:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В день рождения певицы предлагаем пофантазировать на тему того, как будете выглядеть будущий ребенок звезды
Пара готовится стать родителями
Пара готовится стать родителями / Фото: Getty Images

20 февраля исполняется 34 года барбадосской певице Рианне. Сейчас звезда находится в положении и уже скоро подарит малыша своему возлюбленному, популярному рэперу A$AP Rocky. Рианна больше не скрывает свое интересное положение, и каждое ее появление на публике производит эффект бомбы.

Рианна и A$AP Rocky
Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Реклама

Пока поклонники шлют звезде миллионы трогательных поздравлений, мы предлагаем вам пофантазировать на тему того, как будет выглядеть будущий ребенок пары.

Знаменитые будущие родители
Знаменитые будущие родители / Фото: Getty Images

Мы соединили в приложении BabyMaker Predicts Baby's Face фото Рианны и A$AP Rocky и получили такие результаты.

Реклама
Слева – мальчик, справа – девочка. Кадр сделан в приложении BabyMaker Predicts Baby's Face

Пробуем еще одну пару фото.

Пара очень счастлива вместе
Пара очень счастлива вместе / Фото: Getty Images

Получаются такие результаты.

Реклама
Слева – мальчик, справа – девочка. Кадр сделан в приложении BabyMaker Predicts Baby's Face

Нам уже не терпится увидеть малыша пары!

Также смотрите смелые фотосессии беременных звезд.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять