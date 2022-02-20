Рианне сегодня 34: фантазируем, как будет выглядеть ее ребенок от A$AP Rocky

В день рождения певицы предлагаем пофантазировать на тему того, как будете выглядеть будущий ребенок звезды
Пара готовится стать родителями / Фото: Getty Images
20 февраля исполняется 34 года барбадосской певице Рианне. Сейчас звезда находится в положении и уже скоро подарит малыша своему возлюбленному, популярному рэперу A$AP Rocky. Рианна больше не скрывает свое интересное положение, и каждое ее появление на публике производит эффект бомбы.
Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images
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Пока поклонники шлют звезде миллионы трогательных поздравлений, мы предлагаем вам пофантазировать на тему того, как будет выглядеть будущий ребенок пары.
Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.