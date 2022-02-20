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Ріанні сьогодні 34: фантазуємо, як виглядатиме її дитина від A$AP Rocky

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 12:15
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У день народження співачки пропонуємо пофантазувати на тему того, як виглядатимете майбутня дитина зірки
Пара готується стати батьками
Пара готується стати батьками / Фото: Getty Images

20 лютого виповнюється 34 роки барбадоській співачці Ріанні. Зараз зірка вагітна і вже незабаром подарує малюка своєму улюбленому популярному реперу A$AP Rocky. Ріанна більше не приховує свій цікавий стан, і кожна її поява на публіці справляє ефект бомби.

Ріанна та A$AP Rocky
Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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Поки шанувальники шлють зірці мільйони зворушливих поздоровлень, ми пропонуємо вам пофантазувати на тему того, як виглядатиме майбутня дитина пари.

Знамениті майбутні батьки
Знамениті майбутні батьки / Фото: Getty Images

Ми поєднали у додатку BabyMaker Predicts Baby's Face фото Ріанни та A$AP Rocky і отримали такі результати.

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Ліворуч – хлопчик, праворуч – дівчинка. Кадр зроблено у додатку BabyMaker Predicts Baby's Face

Пробуємо ще одну пару фото.

Пара дуже щаслива разом
Пара дуже щаслива разом / Фото: Getty Images

Виходять такі результати.

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Ліворуч – хлопчик, праворуч – дівчинка. Кадр зроблено у додатку BabyMaker Predicts Baby's Face

Нам уже не терпиться побачити малюка пари!

Також дивіться сміливі фотосесії вагітних зірок.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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