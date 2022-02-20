Ріанні сьогодні 34: фантазуємо, як виглядатиме її дитина від A$AP Rocky

У день народження співачки пропонуємо пофантазувати на тему того, як виглядатимете майбутня дитина зірки
Пара готується стати батьками / Фото: Getty Images
20 лютого виповнюється 34 роки барбадоській співачці Ріанні. Зараз зірка вагітна і вже незабаром подарує малюка своєму улюбленому популярному реперу A$AP Rocky. Ріанна більше не приховує свій цікавий стан, і кожна її поява на публіці справляє ефект бомби.
Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images
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Поки шанувальники шлють зірці мільйони зворушливих поздоровлень, ми пропонуємо вам пофантазувати на тему того, як виглядатиме майбутня дитина пари.
Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.