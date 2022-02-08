Секси мамочки: смелые образы беременных Рианны, Дженнер и Ратаковски (голосование)

Большой живот – не повод забыть про обтягивающую одежду и каблуки. Доказывают западные дивы

Самые смелые наряды беременных звезд / Фото: instagram.com/kyliejenner, instagram.com/emrata, instagram.com/diggzy/

В Сети обсуждают новые фотографии Рианны, которая оголила живот в черном топе со шнуровкой от Jean Paul Gaultier. Певица не отказывается от фирменного стиля и носит все, что ей вздумается, несмотря на изменения фигуры.

Свой total black лук 33-летняя звезда дополнила туфлями Jimmy Choo и широкими очками Balenciaga.

Реклама

Новый выход беременной Рианны / Фото: instagram.com/diggzy/

Конечно, Ри не единственная, кто не отказывается от стильного аутфита из-за беременности. В своем время Кайли Дженнер поразила публику черным платьем LaQuan Smith, которое больше подчеркивало фигуру звезды, нежели скрывало.

Беременна Кайли Дженнер в платье LaQuan Smith / Фото: instagram.com/kyliejenner

Реклама

Роковой образ Кайли также состоял из чернух туфель и длинного жакета, прикрывавшего ее грудь.

Еще один выход в черном – от беременной Эмили Ратаковски. В 2020 году модель появилась на публике в длинном платье с вырезом с боку и высоких красных сапогах.

Эмили Ратаковски во время беременности / Фото: instagram.com/emrata

Реклама

К стильному луку Эмили подобрала черные очки, сумочку и массивные браслеты на руку.

На днях интернет взорвала новость о том, что Рианна ждет ребенка от A$AP Rocky. Это будет первый ребенок 33-летней звезды.

Недавно мы рассказывали, с кем ранее встречалась Ри.