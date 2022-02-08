Секси матусі: сміливі образи вагітних Ріанни, Дженнер та Ратаковські (голосування)

Великий живіт – не привід забути про відвертий одяг і підбори. Доводять західні диви

Найсміливіші вбрання вагітних зірок / Фото: instagram.com/kyliejenner, instagram.com/emrata, instagram.com/diggzy/

У Мережі обговорюють нові світлини Ріанни яка оголила живіт у чорному топі зі шнурівкою від Jean Paul Gaultier. Співачка не цурається фірмового стилю і носить все, що їй заманеться, незважаючи на зміни фігури.

Свій total black лук 33-річна зірка доповнила туфлями Jimmy Choo та широкими окулярами Balenciaga.

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Новий вихід вагітної Ріанни / Фото: instagram.com/diggzy/

Звичайно, Рі не єдина, хто не відмовляється від стильного аутфіту через вагітність. Свого часу Кайлі Дженнер вразила публіку чорною сукнею LaQuan Smith, яка більше підкреслювала фігуру зірки, ніж приховувала.

Вагітна Кайлі Дженнер у сукні LaQuan Smith / Фото: instagram.com/kyliejenner

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Фатальний образ Кайлі також складався з чорних туфель і довгого жакета, що прикривав її груди.

Ще один вихід у чорному – від вагітної Емілі Ратаковські. У 2020 році модель з'явилася на публіці у довгій сукні з вирізом з боку та високих червоних чоботях.

Емілі Ратаковські під час вагітності / Фото: instagram.com/emrata

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До стильного луку Емілі підібрала чорні окуляри, сумочку та масивні браслети на руку.

Днями інтернет підірвала новина про те, що Ріанна чекає на дитину від A$AP Rocky. Це буде первісток 33-річної зірки.

Нещодавно ми розповідали, з ким раніше зустрічалася Рі.