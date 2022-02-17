Сестра Жанны Фриске снова беременна после выкидыша

Наталья Фриске поделилась радостным известием – она совсем скоро станет мамой! Также звезда опубликовала фото, на котором показала, как выглядит в положении

Наталья Фриске подтвердила свою первую беременность. / Фото: Instagram

Еще не все успели отойти от новости о долгожданной беременность Рианны, как здесь сестра Жанны Фриске порадовали фанов.

35-летняя Наталья Фриске рассказала о своей беременности довольно оригинально. В Instagram она опубликовала фото, где предстала в образе сказочной феи.

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Кстати говоря, в кадре она появилась абсолютно обнаженной! Единственным украшением стали прозрачные крылья за спиной. Однако все внимание публики было приковано к животику Фриске. Очевидно, Наташа уже на последних сроках беременности.

Будущая мамочка призналась, что хотела оставить в секрете радостное событие, но в Сети уже начали распространяться слухи об этом. Поэтому она отважилась сообщить о беременности публично.

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Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая "пресса" не может жить спокойно, нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить... Ну что ж, скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша, и очень счастлива. Я долго ждала этого прекрасного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже, – написала Фриске.

Ходили слухи, что Наталья была замечена в центре ЭКО, где в свое время процедуру делала ее покойная сестра.

Напомним, Наталья многие годы пыталась стать мамой. Через два месяца после смерти Жанны в 2015 году у нее произошел выкидыш. Фриске тяжело переживала утрату близкого человека. Ударом стали еще публичные скандалы с Дмитрием Шепелевым.

Известно, что три года назад Наталья Фриске развелась с мужем Сергеем Вшивковым. Однако вскоре она смогла снова обрести счастье – сейчас женщина в отношениях с Александром Титовым.