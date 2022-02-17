Сестра Жанни Фріске знову вагітна після викидня

Наталя Фріске поділилася радісною звісткою – вона зовсім скоро стане мамою! Також вона опублікувала фото, на якому показала, як виглядає з кругленьким животиком

Наталія Фріске підтвердила свою першу вагітність. / Фото: Instagram

Ще не всі встигли відійти від новини про довгоочікувану вагітність Ріанни, як тут сестра Жанни Фріске порадували фанів.

35-річна Наталія Фріске розповіла про свою вагітність доволі оригінально. В Instagram вона опублікувала фото, де постала в образі казкової феї.

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До речі, у кадрі вона з'явилась абсолютно оголеною! Єдиною окрасою стали прозорі крила за спиною. Проте уся увага публіки була прикута до животика Фріске. Очевидно, Наталя вже на останніх термінах вагітності.

Майбутня матуся зізналася, що хотіла залишити в секреті радісну подію, але у Мережі вже почали ширитись чутки про це. Тож вона наважилася повідомити про вагітність публічно.

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Довго я приховувала свій всесвіт від чужих очей. Не хотіла його ні з ким ділити, але наша улюблена "преса" не може жити спокійно, потрібно обов'язково влізти своїми брудними мовами і все зіпсувати... Ну що ж, приховувати вже нема сенсу. Так, я чекаю малюка, і дуже щаслива. Я довго чекала на цей чудовий подарунок і дуже оберігала його від чужих очей. Обов'язково розповім усе, але трохи пізніше, – написала Фріске.

Ходили чутки, що Наталя була помічена в центрі ЕКО, де свого часу процедуру робила її покійна сестра.

Нагадаємо, Наталя багато років намагалася стати мамою. Через два місяці після смерті Жани у 2015 році у неї стався викидень. Фріске тяжко переживала втрату близької людини. Ударом стали ще й публічні скандали із Дмитром Шепелєвим.

Відомо, що три роки тому Наталя Фріске розлучилася із чоловіком Сергієм Вшивковим. Проте згодом вона змога знову знайти щастя – зараз жінка у стосунказ із Олександром Тітовим.