Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Сестра Жанни Фріске знову вагітна після викидня

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 12:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наталя Фріске поділилася радісною звісткою – вона зовсім скоро стане мамою! Також вона опублікувала фото, на якому показала, як виглядає з кругленьким животиком
Наталія Фріске підтвердила свою першу вагітність.
Наталія Фріске підтвердила свою першу вагітність. / Фото: Instagram

Ще не всі встигли відійти від новини про довгоочікувану вагітність Ріанни, як тут сестра Жанни Фріске порадували фанів.

35-річна Наталія Фріске розповіла про свою вагітність доволі оригінально. В Instagram вона опублікувала фото, де постала в образі казкової феї.

Реклама

До речі, у кадрі вона з'явилась абсолютно оголеною! Єдиною окрасою стали прозорі крила за спиною. Проте уся увага публіки була прикута до животика Фріске. Очевидно, Наталя вже на останніх термінах вагітності.

Майбутня матуся зізналася, що хотіла залишити в секреті радісну подію, але у Мережі вже почали ширитись чутки про це. Тож вона наважилася повідомити про вагітність публічно.

Реклама

Довго я приховувала свій всесвіт від чужих очей. Не хотіла його ні з ким ділити, але наша улюблена "преса" не може жити спокійно, потрібно обов'язково влізти своїми брудними мовами і все зіпсувати... Ну що ж, приховувати вже нема сенсу. Так, я чекаю малюка, і дуже щаслива. Я довго чекала на цей чудовий подарунок і дуже оберігала його від чужих очей. Обов'язково розповім усе, але трохи пізніше, – написала Фріске.

Ходили чутки, що Наталя була помічена в центрі ЕКО, де свого часу процедуру робила її покійна сестра.

Нагадаємо, Наталя багато років намагалася стати мамою. Через два місяці після смерті Жани у 2015 році у неї стався викидень. Фріске тяжко переживала втрату близької людини. Ударом стали ще й публічні скандали із Дмитром Шепелєвим.

Відомо, що три роки тому Наталя Фріске розлучилася із чоловіком Сергієм Вшивковим. Проте згодом вона змога знову знайти щастя – зараз жінка у стосунказ із Олександром Тітовим.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти