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Шоу продолжается: 5 бессмертных хитов Фредди Меркьюри и Queen

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 сентября, 16:24
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Сегодня лидеру британской группы Queen могло исполниться 75 лет. В честь дня рождения звезды рок-н-ролла мы вспоминаем самые популярные хиты, которые знает весь мир
ТОП-5 хитов Фредди Меркьюри
ТОП-5 хитов Фредди Меркьюри / Фото: Wikipedia, instagram.com/officialqueenmusic/

Парийский парень, который стал настоящей музыкальной легендой и вошел в список "100 величайших британцев", умер в 1991 году в возрасте 45 лет. До сих пор он остается самым популярным и узнаваемым певцом в мире, а его вклад в музыку трудно оценить.

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Сегодня мы вспоминаем ТОП-5 песен Queen и Фредди Меркьюри.

Одна из самых знаковых песен, написанных Фредди Меркьюри – Bohemian Rhapsody – была признана "Лучшей песней тысячелетия". Именно благодаря этому хиту, Queen стали известны во всем мире.

Кстати, в 2018 году вышел фильм "Богемская рапсодия", где великого Фредди сыграл актер Рами Малек и получил за это "Оскар".

Фильм "Богемская рапсодия"
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Не менее известной песней Меркьюри остается We Are The Champions. Эта композиция стала неофициальным гимном победителей любых спортивных соревнований.

Песня Don’t Stop Me Now часто упоминается в поп-культуре, в частности в телесериалах, мультсериалах и фильмах.

Another One Bites the Dust пожалуй, самый зажигательных трек у Queen. Хотя песню написал не Фредди, а басист группы Джон Дикон, она стала одной из популярнейших, особенно в США.

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Не упомянуть песню The Show Must Go On – было бы преступлением. Гитарист Queen Брайан Мэй считает партию Фредди в композиции одной из лучших, когда-либо записанных певцом.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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