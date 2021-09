Шоу продолжается: 5 бессмертных хитов Фредди Меркьюри и Queen

Сегодня лидеру британской группы Queen могло исполниться 75 лет. В честь дня рождения звезды рок-н-ролла мы вспоминаем самые популярные хиты, которые знает весь мир

ТОП-5 хитов Фредди Меркьюри / Фото: Wikipedia, instagram.com/officialqueenmusic/

Парийский парень, который стал настоящей музыкальной легендой и вошел в список "100 величайших британцев", умер в 1991 году в возрасте 45 лет. До сих пор он остается самым популярным и узнаваемым певцом в мире, а его вклад в музыку трудно оценить.

Сегодня мы вспоминаем ТОП-5 песен Queen и Фредди Меркьюри.

Одна из самых знаковых песен, написанных Фредди Меркьюри – Bohemian Rhapsody – была признана "Лучшей песней тысячелетия". Именно благодаря этому хиту, Queen стали известны во всем мире.

Кстати, в 2018 году вышел фильм "Богемская рапсодия", где великого Фредди сыграл актер Рами Малек и получил за это "Оскар".

Не менее известной песней Меркьюри остается We Are The Champions. Эта композиция стала неофициальным гимном победителей любых спортивных соревнований.

Песня Don’t Stop Me Now часто упоминается в поп-культуре, в частности в телесериалах, мультсериалах и фильмах.

Another One Bites the Dust пожалуй, самый зажигательных трек у Queen. Хотя песню написал не Фредди, а басист группы Джон Дикон, она стала одной из популярнейших, особенно в США.

Не упомянуть песню The Show Must Go On – было бы преступлением. Гитарист Queen Брайан Мэй считает партию Фредди в композиции одной из лучших, когда-либо записанных певцом.