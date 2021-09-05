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Шоу триває: 5 безсмертних хітів Фредді Мерк'юрі та Queen

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 16:24
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Сьогодні лідеру британського гурту Queen могло виповнитися 75 років. На честь дня народження зірки рок-н-ролу ми згадуємо найпопулярніші хіти, які знає весь світ
ТОП-5 хітів Фредді Меркьюрі
ТОП-5 хітів Фредді Меркьюрі / Фото: Wikipedia, instagram.com/officialqueenmusic/

Парійський хлопець, який став справжньою музичною легендою і увійшов до списку "100 найвидатніших британців", помер у 1991 році у віці 45 років. Досі він залишається найпопулярнішим та найвідомішим співаком у світі, а його внесок у музичну індустрію важко переоцінити.

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Сьогодні ми згадуємо ТОП-5 пісень Queen і Фредді Мерк'юрі.

Одна з найзнаковіших пісень, написаних Фредді Мерк'юрі, – Bohemian Rhapsody, – була визнана найкращою піснею тисячоліття. Саме завдяки цьому хіту Queen став відомим в усьому світі.

До речі, у 2018 році вийшов фільм "Богемська рапсодія", де великого Фредді зіграв актор Рамі Малек і отримав за це "Оскар".

Фільм "Богемська рапсодія"
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Не менш відомою піснею Мерк'юрі залишається We Are The Champions. Ця композиція стала неофіційним гімном переможців будь-яких спортивних змагань.

Пісню Do not Stop Me Now часто згадують у поп-культурі, зокрема, вона звучить у телесеріалах, мультсеріалах і фільмах.

Another One Bites the Dust, мабуть, найзапальніший трек у Queen. Хоча пісню написав не Фредді, а басист групи Джон Дікон, вона стала однією з найпопулярніших, особливо в США.

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Не згадати пісню The Show Must Go On було б злочином. Гітарист Queen Браян Мей вважає партію Фредді в композиції однією з найкращих із записаних співаком.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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