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Сколько Алла Пугачева заплатила за пластические операции: известный врач назвал сумму

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 13:31
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Алла Пугачева одна из немногих исполнительниц, кто в свои годы имеет такой молодой и цветущий вид. Эксперты уверяют, что не обошлось без хирургического вмешательства
Алла Пугачева
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Известной исполнительнице сейчас 72 года, но выглядит она явно моложе своих лет. Более того, недавно примадонну даже перепутала с дочерью Кристиной Орбакайте.

Алла Борисовна не спешит публично говорить о своих методах сохранить вечную молодость и красоту. Зато эксперты охотно комментируют к каким процедурам пришлось прибегнуть певице.

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Так, в комментарии Telegram-каналу "Звездач" известный врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили рассказал, какие пластические операции сделала Пугачева и сколько это стоило.

Проработано все лицо, против возраста не пойти. Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала, – заявил Китиашвили.

По словам врача, Алле Борисовне очень повезло с генетикой и делать пластические операции она начала позже своих коллег.

Эксперт отметил, что из-за быстрого опускания уголков бровей и глаз Пугачевой пришлось сделать SMAS-лифтинг. Коррекция лица обошлась примадонне в сумму более 1,5 миллиона рублей.

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Кроме того, врачи обратил внимание, что Ала Борисовна сделала абдоминопластику и липосакцию. Стоимость таких процедур достигает около 2 миллионов рублей.

Ранее эксперты выдвинули версию, что Алла Пугачева могла похудеть с помощью процедуры бьюти-чипирования.

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Мария Коробова
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