Случайность или пиар: что на самом деле случилось во время выступления, когда Тимберлейк оголил грудь Джексон

Выступление Джанет Джексон и Джастина Тимберлейка в 2004 году на "Супербоул" до сих пор обсуждают. Совместный номер обернулся большим скандалом

Что известно о выступлении Джастина Тимберлейка и Джанет Джексон в 2004 году / Фото: Getty Images

В 2004 году Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк выступали на "Супербоул" с песней Rock Your Body. Казалось, все идет по плану. Но в конце номера на фразе gonna have you naked by the end of this song ("К концу этой песни я тебя раздену", – прим.ред) певец сорвал часть лифа с артистки и полностью оголил ее грудь.

Сейчас бы такой перформанс никого не удивил, но 17 лет назад шуму наделал. Да такого, что о наряде Джексон сняли документальный фильм. В Сети можно встретить версию, что на самом деле все было спланировано. Так ли это, рассказываем далее.

Что было после

После такой оголенки Джастину и Джанет пришлось долго объясняться. Артисты говорили, что это была "неисправность костюма".

Мне действительно неловко знать, что миллионы людей видели мою грудь по телевизору, а потом в интернете. Но в мире есть вещи и похуже, и я не понимаю, почему люди должны быть так сфокусированы на этом, – говорила Джанет.

Выступление Джанет Джексон на "Супербоул" в 2004 году / Фото: Getty Images

Из-за конфуза с костюмом Джексон Джастин не стал ведущим "Грэмми". Певца в последний момент заменили.

Все это было непреднамеренно, извините все, кто оскорблен. Я только успел крикнуть "О боже!" И тут на сцену принесли полотенце, Джанет прикрыли. А я очень расстроенный ушел со сцены как можно скорее, – твердил Тимберлейк.

До случая на "Супербоул" в 2004 году Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк были друзьями, но дружба закончилась после скандала.

В интервью Опре Уинфри в 2006 году певица сказала, что друзья так не поступают.

К слову, это выступление повлияло не только на дружбу двух звезд, но и карьеру Джанет Джексон. Несколько лет ее песни не брали в ротацию на телевидении и радио, а вот Тимберлейк продолжал покорять шоу-бизнес.

Это был пиар

Стилист Скотт Лукас, работавший с Джанет Джексон перед тем самым выступлением признался, что этот "казус" был задуман. Об этом пишет Page Six. По словам стилиста, Тимберлейк хотел превзойти Бритни Спирс, которая наделала шуму своим поцелуем с Мадонной на сцене MTV Video Music Awards в 2003 году.

Правда, и костюм планировался другой. Изначально, Джанет должна была выступать в платье а Джастин должен был приподнять юбку, показав зрителям ягодицы певицы и стринги. За несколько дней до выступления наряд заменили.

В новом фильме "Модный провал: Раздевая Джанет Джексон", который вышел в ноябре, продюсеры назвала оголенку "почти случайностью". Тимберлейк должен был дернуть Джексон за топ, под которым был красный бюстгальтер. Но получилось так, что он дернул топ вместе с бюстгальтером и грудь сестры Майкла Джексона увидели миллионы.

Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк сейчас

Артисты не общаются. В феврале Джастин Тимберлейк извинился за свои поступки в прошлом. Ему стыдно, что он не отреагировал должным образом на инцидент с Джанет Джексон,

Я знаю, что это извинение — первый шаг, и он не оправдывает былого. Я хочу взять на себя ответственность за свои собственные ошибки, – писал певец у себя в Instagram.

Певица после извинения Тимберлейка поблагодарила поклонников за поддержку, а слова Джастина никак не комментировала.

На днях я была дома одна и вдруг разрыдалась. Я плакала, потому что была так благодарна за всё. Бог дал мне многое. Он есть в моей жизни. И я так благодарна за то, что вы тоже присутствуете в моей жизни. Вы для меня особенные. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы снова сделали песню Control номер один спустя 35 лет после релиза. Я никогда не думала, что это случится. Я очень ценю и люблю вас. Спасибо, – сказала Джанет Джексон в Twitter.

