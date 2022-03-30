Слух дня: Брэд Питт и Дженнифер Энистон уже полгода живут вместе во Франции

На фоне всеобщих непростых новостей хочется небольшой повод для радости. Надеемся, эти слухи вскоре подтвердятся

СМИ говорят о воссоединении экс-супругов / Фото: Getty Images, открытые источники

Для тех, кто был в команде Дженнифер Энистон, у нас есть новости. Западная пресса во всю обсуждает воссоединение Джен и Брэда Питта! И в это очень хочется верить, тем более, что после старта нового романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека спустя 18 лет, это уже не кажется таким невозможным.

Когда-то Дженнифер Энистон и Брэд Питт были одной из самых красивых пар Голливуда, пока в их семейную жизнь не вмешалась роковая красотка Анджелина Джоли. Очень долго звезда "Друзей" не могла найти себе пару, но все же спустя годы вышла замуж за актера Джастина Теру. Правда, их отношения закончились разводом. Сплетники в Сети в один голос говорили, что не последнюю роль сыграл в этом Брэд Питт. А когда состоялось его расставание с Джоли, известно, что актер помирился с Джен и они не раз проводили вместе время, участвовали в онлайн-постановке и мило общались за кулисами одной из премий.

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Сейчас же в западной прессе активно обсуждают их воссоединение спустя 15 лет после их расставания. В частности, издание InTouch со ссылкой на инсайдера утверждает, что экс-супруги вместе уже полгода. Недавно их заметили вместе в пентхаусе в Париже, куда актриса переехала ради съемок во второй части фильма "Убийство на яхте".

Питт же поселился с любимой, чтобы не терять время и во время командировки быть рядом с ней.

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Это не совпадение, что Брэд и Джен одновременно находятся в Париже. Пара возродила свой роман… Они месяцами скрывались в пентхаусе за $25 тыс. за ночь в отеле Four Seasons George V,

– сообщает таблоид.

скриншот обложки издания InTouch

У пары все хорошо, но они не намерены афишировать свои отношения. По словам источника, они проделали работу над ошибками и сейчас очень счастливы.

Они любят жить тайно в Париже. Она даже побывала в Миравале незамеченной. Они очень скрытные, как будто не хотят ничего сглазить. Они пробуют это в течение шести месяцев и смотрят, что происходит. Все идет нормально. Они старше и мудрее, и их любовь сильнее, чем когда-либо. Им это кажется правильным,

– говорят инсайдеры.

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Очень хочется верить, что новости подтвердятся, ведь это было бы еще одним доказательством, что настоящая любовь существует.

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты пять лет – с 2000-го по 2005-й год.

К слову, также сейчас обсуждают: Джада Пинкетт-Смит после драки мужа на "Оскаре" нарушила молчание.

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