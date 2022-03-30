Слух дня: Бред Пітт та Дженніфер Еністон вже півроку живуть разом у Франції

На тлі загальних непростих новин хочеться невеликого приводу для радості. Сподіваємось, ці чутки незабаром підтвердяться

ЗМІ говорять про возз'єднання колишнього подружжя / Фото: Getty Images, открытые источники

Для тих, хто був у команді Дженіфер Еністон, у нас є новини. Західна преса на всю обговорює возз'єднання Джен і Бреда Пітта! І в це дуже хочеться вірити, тим більше що після старту нового роману Дженніфер Лопес і Бена Аффлека через 18 років після розставання, це вже не здається таким неможливим.

Колись Дженніфер Еністон і Бред Пітт були однією з найкрасивіших пар Голлівуду, поки в їхнє сімейне життя не втрутилася фатальна красуня Анджеліна Джолі. Дуже довго зірка "Друзів" не могла знайти собі пару, але все ж таки через роки вийшла заміж за актора Джастіна Теру. Щоправда, їхні стосунки закінчилися розлученням. Пліткарі в Мережі в один голос говорили, що не останню роль відіграв Бред Пітт. А коли відбулося його розставання з Джолі, відомо, що актор помирився з Джен і вони не раз проводили разом час, брали участь в онлайн-постановці та мило спілкувалися за лаштунками однієї з премій.

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Бред Пітт та Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Нині ж у західній пресі активно обговорюють їхнє возз'єднання через 15 років після їхнього розставання. Зокрема, видання InTouch із посиланням на інсайдера стверджує, що екс-дружини разом уже півроку. Нещодавно їх помітили разом у пентхаусі у Парижі, куди акторка переїхала заради зйомок у другій частині фільму "Вбивство на яхті".

Пітт же оселився з коханою, щоб не гаяти час і під час відрядження бути поруч із нею.

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Не збіг, що Бред і Джен одночасно перебувають у Парижі. Пара відродила свій роман... Вони місяцями ховалися в пентхаусі за $25 тис. за ніч у готелі Four Seasons George V,

– повідомляє таблоїд.

скріншот обкладинки видання InTouch

У пари все добре, але вони не мають наміру афішувати свої відносини. За словами джерела, вони зробили роботу над помилками і зараз дуже щасливі.

Вони люблять жити таємно у Парижі. Вона навіть побувала у Міравалі непоміченою. Вони дуже потайливі, ніби не хочуть нічого наврочити. Вони пробують це протягом шести місяців і дивляться, що відбувається. Все йде нормально. Вони старші і мудріші, і їхня любов сильніша, ніж будь-коли. Їм це здається правильним,

– кажуть інсайдери.

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Дуже хочеться вірити, що новини підтвердяться, адже це було б ще одним доказом, що справжнє кохання існує.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон і Бред Пітт були одружені п'ять років – з 2000 по 2005 рік.

До речі, також зараз обговорюють: Джада Пінкетт-Сміт після бійки чоловіка на "Оскарі" порушила мовчання.

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