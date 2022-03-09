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Стинг отказался выступать перед россиянами, поддерживающими путинский режим

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 18:42
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Знаменитый музыкант играл на частном концерте семьи российского магната в 2016 году
Стинг заявил, что больше не будет выступать для российских олигархов
Стинг заявил, что больше не будет выступать для российских олигархов / Фото: YouTube

Британский музыкант, который ранее спел в поддержку Украины, уверен – времена, когда музыканты устраивали частные концерты для олигархов, прошли.

Стинг заявил, что он потрясен событиями в мире и "не будет давать никаких концертов ни для кого, связанного с режимом путина" в будущем. Об этом сообщает Mirror.

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Известно, что Стинг играл в 2016 году для семьи российского магната Михаила Гуцериева. Там же, к слову, выступала и Дженнифер Лопес.

Михаил Гуцериев попал под санкции ЕС в прошлом году из-за его тесных связей с Александром Лукашенко – бизнесмена называют другом самопровозглашенного президента Беларуси.

Ни один олигарх в Великобритании, России или где-либо еще не в состоянии заказать концерт, свадьбу или вечеринку. Те дни прошли, – считает Стинг.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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