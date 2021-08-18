Стринги, макияж и каблуки: все о сыне президента Аргентины, который отказался от своего пола и имени

Эстанислао Фернандес на днях обсуждали чуть ли не все СМИ мира – парень получил новое удостоверение личности, в котором не указан его пол. Сын президента любит косплей и женские наряды

Сын президента Аргентины отказался от своего пола и сменил имя / Фото: instagram.com/_dyhzy

Эстанислао любит яркие и эпатажные наряды, макияж, косплей и недавно в своем удостоверении личности он похвастался отсутствием точного определения пола. Он также сменил имя на Тани.

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Как сообщает издание NOTICIAS, в прошлом году молодой человек заявил, что считает себя небинарным человеком. Эстанислао Фернандес открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество. Сейчас на его аккаунт в Instagram подписано 440 тысяч человек.

В нашем материале предлагаем узнать о Эстанислао побольше.

Кто такой Эстанислао Фернандес?

Эстанислао – единственный ребенок Альберто Фернандеса и его бывшей супруги Марселы Лучетти. Пара поженилась в 1993 году, а в 2005 – рассталась.

Альберто и Эстанислао Фернандес / Фото: instagram.com/_dyhzy

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Эстанислао родился в 1994 году. Сейчас парню 26 лет, в своей стране он известен как драг-исполнитель и любитель косплея. Парень использует сценический псевдоним Дыхзы.

Как сообщает Iprofesional.com, Эстанислао изучал графический дизайн и иллюстрацию, а также работал в страховой компании.

Эстанислао Фернандес любит макияж и женскую одежду / Фото: instagram.com/_dyhzy

В своем Instagram-аккаунте парень публикует сотни фото в провокационных образах. Нередко в фотогалерее парня появляются фото в стиле косплей.

Эстанислао Фернандес / Фото: instagram.com/_dyhzy

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В профиле парня можно найти фото и без макияжа и каблуков.

Эстанислао Фернандес / Фото: instagram.com/_dyhzy

Личная жизнь

Несмотря на то, что парень активно поддерживает сообщество ЛГБТК+ и является чуть ли не главной драг-квин в Аргентине, сообщается, что в течение четырех лет он встречался с Натальей Эдит Леоне, которая является аргентинским фотографом и визажистом.

Эстанислао Фернандес и Наталья Эдит Леоне / Фото: infoveloz.com

Напомним, звезда фильма "Джуно" Эллиот Пейдж после удаления груди сделал откровенное фото.

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