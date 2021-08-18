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Стрінги, макіяж і підбори: все про сина президента Аргентини, який відмовився від своєї статі та імені

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
18 серпня, 13:33
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Естаніслао Фернандес днями обговорювали мало не всі ЗМІ світу – хлопець отримав нове посвідчення особи, в якому не вказано його стать. Син президента любить косплей і жіночі вбрання
Син президента Аргентини відмовився від своєї статі і змінив ім'я
Син президента Аргентини відмовився від своєї статі і змінив ім'я / Фото: instagram.com/_dyhzy

Естаніслао любить яскраві і епатажні наряди, макіяж, косплей і недавно в своєму посвідченні особи він похвалився відсутністю точного визначення статі. Він також змінив ім'я на Тані.

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Як повідомляє видання NOTICIAS, минулого року хлопець заявив, що вважає себе небінарною людиною. Естаніслао Фернандес відкрито підтримує ЛГБТ-спільноту. Зараз на його аккаунт в Instagram підписано 440 тисяч людей.

У нашому матеріалі пропонуємо дізнатися про Естаніслао більше.

Хто такий Естаніслао Фернандес?

Естаніслао – єдина дитина Альберто Фернандеса і його колишньої дружини Марсель Лучетті. Пара одружилася в 1993 році, а в 2005 – розлучилася.

Альберто і Естаніслао Фернандес
Альберто і Естаніслао Фернандес / Фото: instagram.com/_dyhzy

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Естаніслао народився в 1994 році. Зараз хлопцеві 26 років, у своїй країні він відомий як драг-виконавець і любитель косплею. Хлопець використовує сценічний псевдонім Дихзи.

Як повідомляє Iprofesional.com, Естаніслао вивчав графічний дизайн і ілюстрацію, а також працював у страховій компанії.

Естаніслао Фернандес любить макіяж і жіночий одяг
Естаніслао Фернандес любить макіяж і жіночий одяг / Фото: instagram.com/_dyhzy

У своєму Instagram-акаунті хлопець публікує сотні фото в провокаційних образах. Нерідко в фотогалереї хлопця з'являються фото в стилі косплей.

Естаніслао Фернандес
Естаніслао Фернандес / Фото: instagram.com/_dyhzy

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У профілі хлопця можна знайти фото та без макіяжу і підборів.

Естаніслао Фернандес
Естаніслао Фернандес / Фото: instagram.com/_dyhzy

Особисте життя

Незважаючи на те, що хлопець активно підтримує співтовариство ЛГБТК+ і є чи не головною драг-квін в Аргентині, повідомляється, що протягом чотирьох років він зустрічався з Наталією Едіт Леоне, яка є аргентинською фотографинею і візажисткою.

Естаніслао Фернандес і Наталія Едіт Леоне
Естаніслао Фернандес і Наталія Едіт Леоне / Фото: infoveloz.com

Нагадаємо, зірка фільму "Джуно" Елліот Пейдж після видалення грудей зробив відверте фото.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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