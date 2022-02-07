Тарзан більше не займається стриптизом: Корольова розповіла про нове захоплення чоловіка

У Мережі неодноразово обговорював художній талант Тарзана. Тепер чоловік Наташі Корольової вирішив зайнятися написанням картин і вже навіть організував свою виставку

Наташа Корольова розповіла про зміни у житті чоловіка / Фото: instagram.com/koroleva__star

У себе в соцмережах Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) минулого року регулярно ділився картинами, які написав . Цього ж року Тарзан вирішив провести першу персональну виставку своїх робіт. На заході, що відбувся вчора, була присутня сім'я Сергія – дружина Наташа Корольова та син Архип.

Співачка в інтерв'ю журналістам Sobesednik.ru зізналася, що дуже пишається своїм чоловіком.

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У Сергія все, за що він не береться, виходить чудово. Він все робить на найвищому рівні. Я думаю що його початок художника дуже перспективний , – сказала артистка

Наташа Корольова опублікувала нове фото з Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Як розповіла Корольова, у житті чоловіка відбулися кардинальні зміни – він вирішив попрощатися зі стриптизом.

Стриптиз за великим рахунком – та сторінка, яка вже закрита і за віком, і за енергією. Давайте будемо чесними. Так, Сергій у чудовій формі. Але йому 8 березня буде 52 роки. Я розумію, звичайно, що можна і до 70 років, але в нього вже немає бажання. Він займався таким видом діяльності, тому що йому подобалося самому. Він горів стриптизом, йому було в кайф, але йде час, ситуація змінюється, він змінюється. Я думаю, що він навіть сам охолодів до цього виду діяльності. Він гарно закінчив, із гарним шоу — до 50-річчя. Встиг зробити до пандемії!

Раніше Тарзан уже зізнавався, що готовий виставляти свої картини на продаж. До слова, раніше роботи чоловіка Наташі Корольової неодноразово ставали приводом для обговорень. У мережі деякі припускали, що це просто картини за номерами. Сам Глушко це ніяк не коментує.

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Нещодавно чоловік Наташі Корольової висловився проти стосунків сина із стриптизеркою.