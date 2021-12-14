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Темнокожая Белль и Чудовище с одной ногой: в США переиначили знаменитую сказку

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 14:11
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В новой постановке диснеевского фильма "Красавица и чудовище" роль главной героини сыграла темнокожая актриса Джейд Джонс
Поклонников известной сказки впечатлили перемены в образах персонажей
Поклонников известной сказки впечатлили перемены в образах персонажей / Фото: instagram.com/olneytheatre/

Если вы попросите маленького ребенка описать героиню из детской сказки "Красавица и чудовище", он наверняка расскажет о стройной светлокожей девушке в запоминающемся бело-голубом платье из мультфильма.

Режиссеры известного в штате Мэриленд Театрального центра Олни решили поменять у зрителей привычное представление о персонажах известного диснеевского фэнтези. Они утвердили на роль Белль начинающую актрису Джейд Джонс. Ее внешность очень отличается о той же Эммы Уотсон, которая в 2017 году сыграла в ремейке "Красавица и чудовище".

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Никогда в Disney не было принцесс, которые были бы похожи на меня…. Ведь я пышная и темнокожая. Но персонаж Белль – это гораздо больше, чем просто быть красивой. Она также умная, веселая и остроумная. И я думаю, что все это смогу привнести в нее, – говорит актриса в интервью MSNBC.

Джейд всегда мечтала сыграть Белль, чтобы поменять у зрителей представление об этой героине
Джейд всегда мечтала сыграть Белль, чтобы поменять у зрителей представление об этой героине

Еще один главный персонаж Чудовище тоже предстал в непривычном образе. Он уже не угрожающий монстр, а чувственный и ранимый романтик, который, к тому же, потерял ногу при трагических обстоятельствах.

Создатели спектакля также решили изменить изменить Чудовище
Создатели спектакля также решили изменить изменить Чудовище / Фото: facebook.com/olneytheatre, Facebook/Olney Theatre Center

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Режиссер Марсия Милгром Додж, которая занималась созданием спектакля, заявила, что Джейд произвела впечатление на публику с самого начала.

После того, как она вышла на сцену в театре, дети закричали: "Это Белль?!", – вспоминает Додж.

После премьеры актриса проснулась знаменитой. Помимо того, что у нее появилось много новых подписчиков в Instagram, ее также заметила известная артистка Сьюзан Иган, которая уже несколько лет играет Белль в легендарном Бродвейском театре. Она похвалила актерскую игру и сильные вокальные данные Джонс.

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