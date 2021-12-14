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Темношкіра Белль та Чудовисько з однією ногою: у США переінакшили знамениту казку

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 14:11
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У новій постановці діснеївського фільму "Красуня і чудовисько" роль головної героїні зіграла темношкіра актриса Джейд Джонс
Шанувальників відомої казки вразили зміни у образах персонажів
Шанувальників відомої казки вразили зміни у образах персонажів / Фото: instagram.com/olneytheatre/

Якщо ви попросите маленьку дитину описати героїню з дитячої казки "Красуня і чудовисько", вона напевно розповість про струнку світлошкіру дівчину в біло-блакитній сукні з мультфільму.

Режисери відомого у штаті Меріленд Театрального центру Олні вирішили поміняти у глядачів звичне уявлення про персонажів відомого діснеївського фентезі. Вони затвердили на роль Белль акторку-початківицю Джейд Джонс. Її зовнішність дуже відрізняється від тієї ж Емми Вотсон, яка у 2017 році зіграла у рімейку "Красуня і чудовисько".

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Ніколи в Disney не було принцес, які були б схожі на мене. Адже я пишна та темношкіра. Але персонаж Белль – це набагато більше, ніж просто бути красунею. Вона також розумна, весела та дотепна. І я думаю, що все це зможу привнести в неї, – каже акторка в інтерв'ю MSNBC.

Джейд завжди мріяла зіграти Белль, щоб поміняти у глядачів уявлення про цю героїню
Джейд завжди мріяла зіграти Белль, щоб поміняти у глядачів уявлення про цю героїню

Ще один головний персонаж Чудовисько теж постав у незвичному образі. Він уже не загрозливий монстр, а чуттєвий і вразливий романтик, який, до того ж, втратив ногу за трагічних обставин.

Творці вистави також вирішили змінити Чудовисько
Творці вистави також вирішили змінити Чудовисько / Фото: facebook.com/olneytheatre, Facebook/Olney Theatre Center

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Режисер Марсія Мілгром Додж, яка займалася створенням спектаклю, заявила, що Джейд справила враження на публіку із самого початку.

Після того, як вона вийшла на сцену у театрі, діти закричали: "Це Белль?!", – згадує Додж.

Після прем'єри акторка прокинулася знаменитою. Окрім того, що у неї з'явилося багато нових підписників у Instagram, її також помітила відома артистка Сьюзан Іган, яка вже кілька років грає Белль у легендарному Бродвейському театрі. Вона похвалила акторську гру та сильні вокальні дані Джонс.

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