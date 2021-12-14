Темношкіра Белль та Чудовисько з однією ногою: у США переінакшили знамениту казку

Якщо ви попросите маленьку дитину описати героїню з дитячої казки "Красуня і чудовисько", вона напевно розповість про струнку світлошкіру дівчину в біло-блакитній сукні з мультфільму.
Режисери відомого у штаті Меріленд Театрального центру Олні вирішили поміняти у глядачів звичне уявлення про персонажів відомого діснеївського фентезі. Вони затвердили на роль Белль акторку-початківицю Джейд Джонс. Її зовнішність дуже відрізняється від тієї ж Емми Вотсон, яка у 2017 році зіграла у рімейку "Красуня і чудовисько".
Ніколи в Disney не було принцес, які були б схожі на мене. Адже я пишна та темношкіра. Але персонаж Белль – це набагато більше, ніж просто бути красунею. Вона також розумна, весела та дотепна. І я думаю, що все це зможу привнести в неї, – каже акторка в інтерв'ю MSNBC.
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Ще один головний персонаж Чудовисько теж постав у незвичному образі. Він уже не загрозливий монстр, а чуттєвий і вразливий романтик, який, до того ж, втратив ногу за трагічних обставин.
Режисер Марсія Мілгром Додж, яка займалася створенням спектаклю, заявила, що Джейд справила враження на публіку із самого початку.
Після того, як вона вийшла на сцену у театрі, діти закричали: "Це Белль?!", – згадує Додж.
Після прем'єри акторка прокинулася знаменитою. Окрім того, що у неї з'явилося багато нових підписників у Instagram, її також помітила відома артистка Сьюзан Іган, яка вже кілька років грає Белль у легендарному Бродвейському театрі. Вона похвалила акторську гру та сильні вокальні дані Джонс.
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