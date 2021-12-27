Тоді й зараз: як виглядає український співак Панайотов, який переїхав до Росії

Іноді кардинальна зміна іміджу зірок повністю змінює їхнє життя. Так сталося з Олександром Панайотовим, якого публіка звикла бачити гладким та з пухкими щоками. Артист брав харизмою і неймовірним голосом, коли його вага перевищувала 100 кг.
Зараз Олександра не впізнати. Він помітно схуд кілька років тому і з того часу тримає себе у формі. Його вага близько 86 кг, чого співак досяг за рахунок спорту та правильного харчування.
Схожа історія трапилася з Адель. Наразі британська зірка дивує своїм неймовірним виглядом хоча колись вона була зовсім іншою.
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Як Панайотов виглядав до схуднення
На початку 2000-х, в період участі у шоу "Стань зіркою" та "Народний артист" Олександр Панайотов, який народився в Україні, але потім переїхав до Росії, виглядав ось так:
Згодом його вага змінювався і незабаром артист помітно погладшав.
Після цього Олександр змінив зачіску, а важити став ще більше. При досить високому зрості Панайотов відчував велике навантаження на організм.
Ось ще одна світлина Панайотова того періоду:
Як Панайотов схуд
Після того, як у 2016 році Олександр Панайотов здивував публіку кардинальними змінами у зовнішності – він помітно схуд і змінив імідж, шанувальники заговорили про методи схуднення, які використав співак.
Ходили чутки, що артист вживав пігулки для схуднення, голодував і навіть звертався по допомогу до хірурга.
Та подібні плітки виконавець заперечує. За словами Олександра, йому допоміг спорт, а також правильне харчування.
Прошу не приписувати до моїх змін захоплення таблетками, наркотиками, алкоголем. І не писати фрази в стилі "щось не так". Повторю – це спорт та правильне харчування, – прокоментував Олександр Панайотов чутки про себе.
У своєму Instagram-профілі Олександр навіть порівнював себе в юності й зараз. Виявляється, пухкі щічки – його фішка з раннього віку:)
Що відомо про Олександра Панайотова
Ріс майбутній артист у Запоріжжі, де і відбувся його перший виступ перед публікою. Тоді Сашкові було 13 років. Після закінчення київського коледжу естрадного та циркових мистецтв, Панайотов поїхав до Москви. Там він брав участь у шоу "Стань зіркою", а потім – у реаліті "Народний артист".
Нині Олександр Панайотов виступає і живе у Росії. Він співпрацює з лейблом Григорія Лепса та є протеже Лариси Доліної. Панайотов має дружину – Катерину Коренєву, з якою він одружився в 2016 році.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зірок, які екстремально схудли.