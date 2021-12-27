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Тоді й зараз: як виглядає український співак Панайотов, який переїхав до Росії

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 12:23
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Багато хто думає, що екстремально змінитися і скинути понад 20 кілограмів Олександр Панайотов зміг завдяки голодуванню та пігулкам
Як Олександр Панайотов виглядав до схуднення
Як Олександр Панайотов виглядав до схуднення / Фото: instagram.com/panaiotov

Іноді кардинальна зміна іміджу зірок повністю змінює їхнє життя. Так сталося з Олександром Панайотовим, якого публіка звикла бачити гладким та з пухкими щоками. Артист брав харизмою і неймовірним голосом, коли його вага перевищувала 100 кг.

Зараз Олександра не впізнати. Він помітно схуд кілька років тому і з того часу тримає себе у формі. Його вага близько 86 кг, чого співак досяг за рахунок спорту та правильного харчування.

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Схожа історія трапилася з Адель. Наразі британська зірка дивує своїм неймовірним виглядом хоча колись вона була зовсім іншою.

Як Панайотов виглядав до схуднення

На початку 2000-х, в період участі у шоу "Стань зіркою" та "Народний артист" Олександр Панайотов, який народився в Україні, але потім переїхав до Росії, виглядав ось так:

Олександр Панайотов до того, як набрав вагу
Олександр Панайотов до того, як набрав вагу / Фото: YouTube

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Згодом його вага змінювався і незабаром артист помітно погладшав.

Олександр Панайотов у шоу "Cтань зіркою"
Олександр Панайотов у шоу "Cтань зіркою" / Фото: YouTube

Після цього Олександр змінив зачіску, а важити став ще більше. При досить високому зрості Панайотов відчував велике навантаження на організм.

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Олександр Панайотов до схуднення
Олександр Панайотов до схуднення / Фото: YouTube

Ось ще одна світлина Панайотова того періоду:

Як раніше виглядав Олександр Панайотов
Як раніше виглядав Олександр Панайотов / Фото: YouTube

Як Панайотов схуд

Після того, як у 2016 році Олександр Панайотов здивував публіку кардинальними змінами у зовнішності – він помітно схуд і змінив імідж, шанувальники заговорили про методи схуднення, які використав співак.

Як Олександр Панайотов виглядає зараз
Як Олександр Панайотов виглядає зараз / Фото: instagram.com/panaiotov

Ходили чутки, що артист вживав пігулки для схуднення, голодував і навіть звертався по допомогу до хірурга.

Олександр Панайотов після схуднення
Олександр Панайотов після схуднення / Фото: instagram.com/panaiotov

Та подібні плітки виконавець заперечує. За словами Олександра, йому допоміг спорт, а також правильне харчування.

Прошу не приписувати до моїх змін захоплення таблетками, наркотиками, алкоголем. І не писати фрази в стилі "щось не так". Повторю – це спорт та правильне харчування, – прокоментував Олександр Панайотов чутки про себе.

Як зараз виглядає Олександр Панайотов
Як зараз виглядає Олександр Панайотов / Фото: instagram.com/panaiotov

У своєму Instagram-профілі Олександр навіть порівнював себе в юності й зараз. Виявляється, пухкі щічки – його фішка з раннього віку:)

Олександр Панайотов показав себе у дитинстві
Олександр Панайотов показав себе у дитинстві / Фото: instagram.com/panaiotov

Що відомо про Олександра Панайотова

Ріс майбутній артист у Запоріжжі, де і відбувся його перший виступ перед публікою. Тоді Сашкові було 13 років. Після закінчення київського коледжу естрадного та циркових мистецтв, Панайотов поїхав до Москви. Там він брав участь у шоу "Стань зіркою", а потім – у реаліті "Народний артист".

Нині Олександр Панайотов виступає і живе у Росії. Він співпрацює з лейблом Григорія Лепса та є протеже Лариси Доліної. Панайотов має дружину – Катерину Коренєву, з якою він одружився в 2016 році.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зірок, які екстремально схудли.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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