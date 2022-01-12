Только не шоу-бизнес: кем мечтают стать дети Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров не из тех звезд, кто скрывает своей детей. Алла-Виктория и Мартин регулярно посещают светские мероприятия и принимают участие в съемках передач

Филипп Киркоров с детьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

Часто в Сети обсуждают, что дети российского певца на фото и видео часто выглядят грустными. Певец хоть и не отвечает на комментарии, но и сам это все замечает. Киркоров признается, Алла-Виктория и Мартин не в восторге от светской жизни.

Они этого не любят, поэтому с такими лицами и стоят. Терпят ради папы это все, я уже им даже не говорю: „Улыбайтесь". Потому что они не про это, не умеют улыбаться на камеру, – цитирует певца издание WomanHit.

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

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Дети артиста не собираются покорять шоу-бизнес. Оказывается, Алла-Виктория хочет стать архитектором, а Мартин увлекается футболом и уже ездил на свои первые соревнования.

Напомним, певец стал отцом в 2011 году. С разницей в семь месяцев на свет появились его дети – дочь Алла-Виктория и сын Мартин.. Многие поклонники артиста считают, что биологической мамой Аллы и Мартина является бизнесвумен Наталья Ефремова. У нее нет профилей в соцсетях, но ее часто часто можно увидеть на фото рядом с Филиппом Киркоровым. Ранее мы рассказывали, что известно о вероятной матери детей певца.