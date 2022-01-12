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Тільки не шоу-бізнес: ким мріють стати діти Філіпа Кіркорова

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 10:07
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Філіп Кіркоров не з тих зірок, хто приховує своїх дітей. Алла-Вікторія та Мартін регулярно відвідують світські заходи та беруть участь у зйомках передач
Філіп Кіркоров з дітьми
Філіп Кіркоров з дітьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

Часто у Мережі обговорюють, що діти російського співака на фото та відео часто виглядають сумними. Співак хоч і не відповідає на коментарі, але сам це все помічає. Кіркоров зізнається, Алла-Вікторія та Мартін не в захваті від світського життя .

Вони цього не люблять, тож із такими обличчями й стоять. Терплять заради тата це все, я вже їм навіть не говорю: „Посміхайтеся". Тому що вони не про це, не вміють посміхатися на камеру, – цитує співака видання WomanHit.

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

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Діти артиста не мають наміру підкорювати шоу-бізнес. Виявляється, Алла-Вікторія хоче стати архітектором, а Мартіна захоплюється футболом і вже їздив на свої перші змагання.

Нагадаємо, співак став батьком у 2011 році. Багато шанувальників артиста вважають, що біологічною мамою Алли і Мартіна є бізнес-вумен Наталія Єфремова. У неї немає профілів у соцмережах, але її часто можна побачити на фото поряд з Філіпом Кіркоровим. Раніше ми розповідали, що відомо про ймовірну матір дітей співака.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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