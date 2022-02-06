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ТОП-6 самых романтичных историй предложения руки и сердца знаменитостей от которых мурашки по коже

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 февраля, 13:20
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Накануне Дня святого Валентина мы решили вспомнить, как звезды делали предложение своим любимым: от интимной помолвки принца Гарри и Меган Маркл до помпезного сюрприза Канье Веста для Ким Кардашьян
Самые романтичные предложения руки и сердца среди звезд.
Самые романтичные предложения руки и сердца среди звезд. / Фото: Getty Images, Instagram

Согласитесь, предложение руки и сердца – один из самых ярких моментов в жизни каждого. Некоторые звездные парочки по-особому подходят к такому событию и устраивают из этого грандиозный праздник или наоборот скромно и без огласки проводят помолвку.

"Сегодня" подготовили для вас шесть удивительных историй предложения знаменитостей, которые заставят прослезиться (конечно же от счастья ).

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Кэти Перри и Орландо Блум

Кэти Перри и Орландо Блум в Египте
Кэти Перри и Орландо Блум в Египте / Фото: instagram.com/orlandobloom

Актер сделал предложение певице в День святого Валентина 2019 года. Жених отнесся к этому вопросу довольно серьезно и устроил для любимой неожиданный сюрприз – предложил пожениться Кэти в вертолете!

Сама певица вспоминала, что в тот день они провели романтический вечер вдвоем. Затем собирались на выставку, но вдруг Орландо Блум привел Кэтти Перри к вертолету.

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В кабине стоит шампанское... Он дает мне записку. Это был отвлекающий маневр. Пока я читала, по замыслу, он должен был незаметно достать коробочку с кольцом. Правда, она оказалась немного больше, чем карман его пиджака... Он едва вытащил коробку: карман был порван, а бутылка шампанского, оказавшаяся в тот момент под его локтем, разлетелась на обломки по всему полу, – делилась певица.

После этого Кэти и Орладно приземлялись на крышу здания в центре Лос-Анджелеса, где их ждали семьи и близкие друзья.

Принц Гарри и Меган Маркл

Первое появление Меган Маркл и принц Гарри на красной дорожке после ухода из королевской семьи
Первое появление Меган Маркл и принц Гарри на красной дорожке после ухода из королевской семьи / Фото: Getty Images

В ноябре 2017 года стало известно, что внук королевы Елизаветы II и его возлюбленная обручились. И без всякого пафоса! Гарри выбрал простой, но интимный способ сделать предложение Меган. Вечером, когда пара готовила жареного цыпленка в дома, он достал обручальное кольцо и сделал предложение.

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Это произошло неожиданно. Это было так мило и очень романтично; он встал на одно колено, – вспоминала Маркл в одном из интервью.

Гарри признался, что его любимая была настолько ошеломлена и счастлива, что даже не дала ему договорить.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce
Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce

Ким и Канье были неразлучны с 2014 года! Рэпер сделал предложение любимой в октябре 2013 года в ее день рождения. Для этого он арендовал бейсбольный стадион "Оракл-парк" в Сан-Франциско. Уэст неплохо подготовился – огни, песни Ланы Дель Рэй в исполнении оркестра, а также пригласил семью и друзей. Пока на поле играл оркестр, на джамботроне появилась надпись: "Пожалуйста, выходи за меня!". Хотя Ким и Канье больше не вместе, его жест возглавляет список ТОП-предложений селебретис до сих пор.

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: parishilton.com

Светская львица получила предложение руки и сердца от любимого бизнесмена в день своего 40-летия. Жених устроил для любимой романтический сюрприз во время их отдыха на экзотических островах.

Пэрис вспоминала, что они с Картером шли на романтический ужин, но он отвел ее в сторону к украшенной цветами беседки, стал на одно колено и сделал предложение. Кстати, за этим всем со стороны наблюдали родные пары и фотограф

Осенью 2021 года молодожены сыграли грандиозную свадьбу, после чего отправились в медовый месяц. Вероятно, Хилтон с четвертого раза нашла своего мужчину мечты, с которым готова прожить счастливую семейную жизнь. Она неоднократно отмечала, как сильно любит Реума.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: Getty Images

В 2011 году состоялась долгожданная помолвка старшего сына принцессы Дианы с красавицей Кейт Миддлтон. Однако, прежде чем связать себя узами брака, герцог Кембриджский встречался с любимой больше десяти лет!

После всех препятствий и испытаний Уильям понял, что Кейт "та самая", и сделал ей трогательное предложение. Все произошло во время отдыха в Кении. Они были только вдвоем, и принц надел на безымянный палец любимой кольцо своей матери, принцессы Дианы. Только в 2020 году он объяснил, почему преодолел такое расстояние, чтобы стать на одно колено.

Африканский континент занимает особенное место в моем сердце. Это место, куда мой отец увез нас с братом вскоре после смерти матери. И когда я решал, где лучше сделать предложение Кэтрин, я не мог придумать более подходящего места, чем Кения, – рассказал принц.

Более того, Уильям признался, что носил с собой кольцо Кейт около трех недель, прежде чем решился задать ей вопрос у подножия горы Кения.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Фото: Getty Images

В январе случилось то, чего очень ждали фанаты звездной пары – рэпер сделал актрисе предложение! 31-летний Колсон Бейкер предложил выйти замуж 35-летний Меган Фокс на крыльце у баньянового дерева, возле которого они разговаривали в начале отношений в 2020 году.

Через полтора года, пройдя вместе через ад, он попросил меня выйти за него замуж. И так же, как в каждой жизни до этого, и как в каждой жизни, которая последует за ним, я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга – делилась Меган.

Также в этом году звезда "Один дома" Маколей Калкин позвал замуж мать своего ребенка.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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