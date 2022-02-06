ТОП-6 найромантичніших історій освідчення знаменитостей від яких мурашки по шкірі

Напередодні Дня святого Валентина ми вирішили згадати, як зірки освідчувалися своїм коханим: від інтимних заручин принца Гаррі та Меган Маркл до помпезного сюрпризу Каньє Веста для Кім Кардаш'ян

Найромантичніші пропозиції руки та серця серед зірок. / Фото: Getty Images, Instagram

Погодьтесь, пропозиція руки та серця є одним із найяскравіших моментів у житті кожного. Деякі зіркові парочки по-особливому підходять до такої події і влаштовують з цього грандіозне свято або ж навпаки скромно і без розголосу проводять заручини.

"Сьогодні" підготували для вас шість дивовижних історій освідчення знаменитостей, які змусять просльозитись (звісно ж від щастя ).

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Кеті Перрі та Орландо Блум

/ Фото: instagram.com/orlandobloom

Актор освідчився співачці у День святого Валентина 2019 року. Наречений поставився до цього питання доволі серйозно і влаштував для коханої неочікуваний сюрприз - освідчився Кеті у гелікоптері!

Сама ж співачка згадувала, що того дня вони провели романтичний вечір удвох. Потім збиралися на виставку, але раптом Орландо Блум привів Кетті Перрі до гелікоптера.

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У кабіні стоїть шампанське... Він дає мені записку. Це був відволікаючий маневр. Поки я читала, за задумом, він повинен був непомітно дістати коробочку з каблучкою. Щоправда, вона виявилася трохи більшою, ніж кишеня його піджака... Він ледве витягнув коробку: кишеню було порвано, а пляшка шампанського, що опинилась у той момент під його ліктем, розлетілася на уламки по всій підлозі, – ділилась співачка.

Після освідчення Кеті та Орладно приземлялися на дах будівлі в центрі Лос-Анджелеса, де на них чекали їхні сім'ї та близькі друзі.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Перша поява Меган Маркл і принц Гаррі на червоній доріжці після виходу з королівської родини / Фото: Getty Images

У листопаді 2017 року стало відомо, що онук королеви Єлизавети ІІ та його кохана побралися. І без жодного пафосу! Гаррі вибрав простий, але інтимний спосіб зробити пропозицію Меган. Вночі, коли пара готувала смажене курча у будинку, він дістав обручку і освідчився.

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Це сталося несподівано. Це було так мило та дуже романтично; він став на одне коліно, – згадувала Маркл в одному з інтерв'ю.

Водночас Гаррі зізнавався, його кохана була настільки приголомшена і щаслива, що навіть не дала йому домовити.

Кім Кардаш'ян та Каньє Вест

Каньє Уест та Кім Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce

Кім та Каньє були нерозлучні з 2014 року! Репер зробив пропозицію коханій у жовтні 2013 року у її день народження. Для цього він орендував бейсбольний стадіон "Оракл-парк" у Сан-Франциско. Вест добряче підготувався – вогні, пісні Лани Дель Рей у виконанні оркестру, а також запросив сім'ю та друзів. Поки на полі грав оркестр, на джамботроні з'явився напис: "Будь ласка, виходь за мене!". Хоч Кім і Каньє більше не разом, його жест очолює список ТОП-заручин селебретіс до сих пір.

Періс Гілтон і Картер Реум

Періс Гілтон і Картер Реума / Фото: parishilton.com

Світська левиця отримала пропозицію руки та серця від коханого бізнесмена у день свого 40-річчя. Наречений влаштував для коханої романтичний сюрприз під час їхнього відпочинку на екзотичних островах.

Періс пригадувала, що вони з Картером йшли на романтичну вечерю, але він відвів її убік до прикрашеної квітами альтанки та встав на одне коліно і освідчився. До речі, за цим всім з боку спостерігали рідні пари та фотограф

Восени 2021 року молодята зіграли грандіозне весілля, після чого відправились у медовий місяць. Ймовірно, Гілтон з четвертого разу таки знайшла свого чоловіка мрії, з яким готова прожити щасливе сімейне життя. Вона неодноразово наголошувала, як сильно кохає Реума.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото: Getty Images

У 2011 році відбулися довгоочікувані заручини старшого сина принцеси Діани з красунею Кейт Міддлтон. Однак, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу, герцог Кембриджський зустрічався із коханою більше десяти років!

Після всіх перешкод і випробувань Вільям зрозумів, що Кейт "та сама", і зробив їй зворушливу пропозицію. Все сталося під час відпочинку в Кенії. Вони були лише вдвох, і принц вдягнув на безіменний палець коханої каблучку своєї матері, принцеси Діани. Лише у 2020 році він пояснив, чому подолав таку відстань, щоб стати на одне коліно.

Африканський континент займає особливе місце у моєму серці. Це місце, куди мій батько відвіз нас із братом невдовзі після смерті нашої матері. І коли я вирішував, де найкраще зробити пропозицію Кетрін, я не міг вигадати більш відповідного місця, ніж Кенія, – розповів принц.

Ба більше, Вільям зізнався, що носив із собою обручку Кейт близько трьох тижнів, перш ніж наважився поставити їй питання біля підніжжя гори Кенія

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Колсон Бейкер / Фото: Getty Images

У січні трапилося те, чого дуже чекали фанати зіркової пари - репер зробив акторці пропозицію! 31-річний Колсон Бейкер запропонував вийти заміж 35-річній Меган Фокс на ганку біля баньянового дерева, біля якого вони розмовляли на початку стосунків у 2020-му.

Через півтора роки, пройшовши разом через пекло, він попросив мене вийти за нього заміж. І так само, як у кожному житті до цього, і як у кожному житті, яке піде за ним, я сказала "так". А потім ми випили кров один одного – ділилась Меган.

Також цього року зірка "Сам удома" Маколей Калкін покликав заміж матір своєї дитини.