Учасника російського гурту не пустили в Україну: "Ну все, залишилися без хорошої музики" (відео)

Гітариста групи "город 312" затримали у Борисполі – він прибув до України авіарейсом зі Стамбула та прямував до Києва, щоб взяти участь у "творчому проєкті"

Гітаристу гурту "город 312" заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки / Фото: facebook.com/Gorod312

Державна прикордонна служба України сьогодні вранці у Борисполі затримала громадянина РФ та гітариста групи "город 312" Олександра Ільчука.

Встановлено, що музикант неодноразово порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, аби пограти там на фестивалях.

Реклама

На запитання, коли він востаннє відвідував АР Крим, Олександр Ільчук відповідав, що не пам'ятає та плутався у роках, повідомляє Державна прикордонна служба України.

В Україну Ільчук прилетів із РФ через Стамбул. За його словами, він хотів взяти участь у "творчому проєкті". Тепер цього не станеться – його відправили назад.

Реклама

Ну, все, залишилися без хорошої музики, – сказав російський гітарист.

За порушення норм українського законодавства Олександр Ільчук також отримав заборону на в'їзд в Україну терміном на три роки.

Довідка про групу "город 312"

Російська група з міста Бішкек набула популярності на початку 2000-х. Найвідоміші пісні колективу – "Останусь", "Вне зоны доступа", "Обернись". Пісня "Останусь" стала саундтреком до фільму "Дневной дозор". "город 312" знялися у кількох фільмах та серіалі, де зіграли самі себе.

Реклама

Група "город 312" / Фото: instagram.com/gorod_312

Вищезгаданий гітарист Олександр Ільчук, окрім роботи у групі "город 312", працює з Вірою Брежнєвою, "7Раса", "Lori!Lori!", а також викладає гру на гітарі.

Олександру Ільчуку заборонили в'їзд в Україну / Фото: instagram.com/il4uk

Ще новини на тему: