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Учасника російського гурту не пустили в Україну: "Ну все, залишилися без хорошої музики" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 10:39
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Гітариста групи "город 312" затримали у Борисполі – він прибув до України авіарейсом зі Стамбула та прямував до Києва, щоб взяти участь у "творчому проєкті"
Гітаристу гурту "город 312" заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки
Гітаристу гурту "город 312" заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки / Фото: facebook.com/Gorod312

Державна прикордонна служба України сьогодні вранці у Борисполі затримала громадянина РФ та гітариста групи "город 312" Олександра Ільчука.

Встановлено, що музикант неодноразово порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, аби пограти там на фестивалях.

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На запитання, коли він востаннє відвідував АР Крим, Олександр Ільчук відповідав, що не пам'ятає та плутався у роках, повідомляє Державна прикордонна служба України.

В Україну Ільчук прилетів із РФ через Стамбул. За його словами, він хотів взяти участь у "творчому проєкті". Тепер цього не станеться – його відправили назад.

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Ну, все, залишилися без хорошої музики, – сказав російський гітарист.

За порушення норм українського законодавства Олександр Ільчук також отримав заборону на в'їзд в Україну терміном на три роки.

Довідка про групу "город 312"

Російська група з міста Бішкек набула популярності на початку 2000-х. Найвідоміші пісні колективу – "Останусь", "Вне зоны доступа", "Обернись". Пісня "Останусь" стала саундтреком до фільму "Дневной дозор". "город 312" знялися у кількох фільмах та серіалі, де зіграли самі себе.

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Група "город 312"
Група "город 312" / Фото: instagram.com/gorod_312

Вищезгаданий гітарист Олександр Ільчук, окрім роботи у групі "город 312", працює з Вірою Брежнєвою, "7Раса", "Lori!Lori!", а також викладає гру на гітарі.

Олександру Ільчуку заборонили в'їзд в Україну
Олександру Ільчуку заборонили в'їзд в Україну / Фото: instagram.com/il4uk

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